El Eibar ya prepara el derbi de Lezama donde quiere reeditar el triunfo de la pasada campaña

La calma que deja una victoria importante se respira estos días en el entorno armero. El Eibar ha arrancado la semana con energía renovada ... tras lograr el sábado su primer triunfo de la temporada en Ipurua, un 1-0 frente al Deportivo Abanca que supone mucho más que tres puntos: representa un paso adelante en confianza y en la convicción de que el trabajo duro está empezando a dar sus frutos.

El triunfo ante el conjunto gallego confirmó la línea ascendente del equipo de Iñaki Goikoetxea, que ya ha sumado tres victorias en las nueve primeras jornadas del campeonato. La celebración en el césped y en el banquillo al término del encuentro fue el reflejo de semanas de esfuerzo, de insistencia y de la paciencia necesaria en un grupo que está construyendo su camino en la élite con ambición y carácter. El primer gol en casa y la primera victoria como locales, a la quinta oportunidad, significaron un desahogo y un estímulo añadido para encarar lo que viene por delante.

Y lo que viene es un reto mayúsculo: el segundo derbi de la temporada, esta vez a domicilio. El Eibar visitará Lezama este sábado a las 16.30 horas para medirse al Athletic Club en un duelo siempre exigente y especial, en el que las armeras aspiran a confirmar su buen momento frente a un rival que todavía no sabe lo que es ganar en esta liga (seis empates y tres derrotas).

Para llegar a esa cita en plenitud, el cuerpo técnico ha diseñado una semana de trabajo intensa y bien medida. El equipo volvió a los entrenamientos el lunes en Areitio, repitió sesión el martes a la misma hora y este miércoles volverá al césped a las 12.00 para continuar afinando detalles tácticos y físicos. Este jueves será día de descanso, antes de la última sesión de preparación el viernes por la mañana. Será entonces cuando Goikoetxea y su cuerpo técnico terminen de ajustar las piezas y definir el plan para competir en Lezama.

El grupo trabaja con ilusión, cohesionado y reforzado por el reciente triunfo, que sirve como combustible emocional y deportivo. El domingo las armeras volverán a descansar, con la esperanza de que sea en un gran estado de ánimo tras ganar en Lezama como ya hicieron la temporada pasada.

La primera victoria como local ya está en el bolsillo, y ahora llega el momento de seguir demostrando en Lezama que el equipo ha encontrado el buen camino.