Las armeras cayeron derrotadas por 0-3 en el último partido que disputaron en casa, en el derbi ante la Real Sociedad. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar se pone a punto para recibir al Depor

El conjunto de A Coruña llega a Ipurua el sábado empatado a puntos con un Eibar que todavía se prepara para celebrar su primera victoria en casa

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Después de una semana de descanso competitivo, este fin de semana regresa la Liga F, y con ella, el Eibar volverá a afrontar una ... jornada liguera. Las armeras regresan a la acción este sábado, 1 de noviembre, en Ipurua, donde recibirán al Deportivo Abanca a partir de las 16.00 horas en un duelo directo correspondiente a la novena jornada del campeonato. El encuentro supone una oportunidad de oro para las de Iñaki Goikoetxea, que buscarán sumar la primera victoria de la temporada en casa y alejarse un poco más de la zona baja de la clasificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

