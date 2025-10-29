El Eibar se pone a punto para recibir al Depor

Después de una semana de descanso competitivo, este fin de semana regresa la Liga F, y con ella, el Eibar volverá a afrontar una ... jornada liguera. Las armeras regresan a la acción este sábado, 1 de noviembre, en Ipurua, donde recibirán al Deportivo Abanca a partir de las 16.00 horas en un duelo directo correspondiente a la novena jornada del campeonato. El encuentro supone una oportunidad de oro para las de Iñaki Goikoetxea, que buscarán sumar la primera victoria de la temporada en casa y alejarse un poco más de la zona baja de la clasificación.

El equipo eibarrés llega al choque con siete puntos en su casillero tras ocho jornadas disputadas, los mismos que el conjunto gallego. La diferencia, sin embargo, reside en el número de partidos ganados: el Eibar ha conseguido dos victorias, mientras que el Depor solo ha logrado un triunfo en lo que va de curso. De ahí que el duelo en Ipurua tenga un carácter especial, no solo por lo que supone volver a competir ante la afición, sino por la importancia de los tres puntos frente a un rival directo en la lucha por la permanencia.

Durante el parón internacional, varias jugadoras armeras han estado lejos de Eibar representando a sus países. Eunate Astralaga fue convocada con la selección absoluta española para disputar las semifinales de la Nations League, y consiguió el pase a la gran final contra Alemania que se disputará a doble partido dentro de un mes; Opa Clement lo hizo con Tanzania y Alimata Belem con Burkina Faso, ambas para compromisos clasificatorios de la Copa África; y Emma Moreno, con la selección sub-19 española, participó en dos amistosos ante Francia. Mientras tanto, el resto del grupo ha aprovechado la pausa para entrenar en Areitio, recuperar energía y pulir detalles de cara al reinicio liguero.

La plantilla retomó los entrenamientos el lunes, con sesiones en Areitio a lo largo de la semana, salvo este jueves, jornada de descanso, y la última sesión prevista para este viernes antes del partido.

El duelo ante el Deportivo Abanca será además el segundo consecutivo que el Eibar dispute en Ipurua, el anterior cayó derrotado por 0-3 en el derbi ante al Real Sociedad. El conjunto armero quiere aprovechar el factor de jugar como local para dar un golpe sobre la mesa.

Tras un inicio de temporada en el que los resultados no han reflejado del todo el esfuerzo ni las sensaciones del equipo, sumar los tres puntos este sábado supondría un paso importante hacia el objetivo de consolidarse en la zona media y coger impulso antes de una parte exigente del calendario.

Venta de entradas

El club, por su parte, ha puesto a la venta las entradas para el partido. Los aficionados y aficionadas pueden adquirirlas en Orsaixan, en su horario habitual hasta el viernes a las 13.30 horas, o el mismo sábado en la taquilla 14 de Ipurua, desde una hora antes del encuentro. El precio, como es habitual, será de 10 euros para adultos y de 5 para menores de 13 años, mientras que los abonados y abonadas podrán acceder gratuitamente con su carné de socio.

Con el regreso de las internacionales y el apoyo de la afición, el Eibar afronta este sábado una cita importante en su camino por seguir creciendo en la máxima categoría. Ipurua volverá a vestirse de azulgrana para empujar a las armeras en su búsqueda del primer triunfo en casa.