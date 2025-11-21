El Eibar B pone a prueba su reacción en Las Llanas frente a un Sestao en plena forma

El Eibar B afronta esta tarde una exigente prueba en su camino por afianzarse en la Segunda Federación. A partir de las 18.30 horas, el primer filial armero visita Las Llanas para medirse al Sestao River, uno de los equipos más en forma de la categoría.

Los de Iñigo Pérez llegan con confianza tras lograr el pasado domingo en Las Gaunas su cuarta victoria del curso, un sólido 0-1 frente al Logroñés que confirmó las buenas sensaciones mostradas en las últimas jornadas. El equipo ha sabido reaccionar en el momento oportuno y llega a esta duodécima fecha con 14 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

El reto de esta tarde será de máxima dificultad. El Sestao ocupa la tercera posición con 22 puntos, ocho más que los armeros, y atraviesa un tramo liguero impecable: cuatro victorias en sus últimos cinco partidos que les llegaron a poner líderes hasta su empate de la semana pasada en Beasain.

A domicilio, el Eibar B está volviendo a ser un equipo competitivo, sumando ocho puntos en seis salidas. Esa fiabilidad lejos de Areitio será clave esta tarde en un campo tan exigente como Las Llanas.

El partido se presenta como una gran oportunidad para los armeros de dar un golpe sobre la mesa y seguir aumentando el margen con la zona baja para empezar a mirar hacia arriba.