Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Eibar pone en marcha su campaña anual de entradas por alimentos

M. R.

eibar.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

La SD Eibar ha puesto en marcha un año más, en colaboración con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, su tradicional campaña de recogida de alimentos, mediante la cual entregará entradas para el partido de este domingo ante la Cultural y Deportiva Leonesa en Ipurua a quienes aporten un kilo de comida.

La iniciativa se activó el lunes, en el espacio Orsaixan de Ipurua, donde se recepcionarán las donaciones. Las personas interesadas podrán entregar sus alimentos hasta el mismo día de partido —o hasta que se agoten las invitaciones— en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 19.00 horas. El domingo, día del encuentro, la recogida se efectuará entre las 16.30 y las 18.30 horas.

El Banco de Alimentos recomienda especialmente productos como cereales, legumbres, leche, aceite, zumos, frutos secos, precocinados, conservas o alimentos infantiles, entre ellos leche en polvo o potitos. Cada persona podrá recibir un máximo de dos entradas.

Además, el club ha puesto ya a la venta las entradas para la acudir a Ipurua este domingo a las 18.30 horas, en una decimoséptima jornada que se presenta clave para el Eibar. Los armeros llegan muy tocados y están obligados a ganar para empezar a remontar el vuelo y huir del descenso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar pone en marcha su campaña anual de entradas por alimentos