El Eibar pone en marcha su campaña anual de entradas por alimentos

M. R. eibar. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

La SD Eibar ha puesto en marcha un año más, en colaboración con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, su tradicional campaña de recogida de alimentos, mediante la cual entregará entradas para el partido de este domingo ante la Cultural y Deportiva Leonesa en Ipurua a quienes aporten un kilo de comida.

La iniciativa se activó el lunes, en el espacio Orsaixan de Ipurua, donde se recepcionarán las donaciones. Las personas interesadas podrán entregar sus alimentos hasta el mismo día de partido —o hasta que se agoten las invitaciones— en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 19.00 horas. El domingo, día del encuentro, la recogida se efectuará entre las 16.30 y las 18.30 horas.

El Banco de Alimentos recomienda especialmente productos como cereales, legumbres, leche, aceite, zumos, frutos secos, precocinados, conservas o alimentos infantiles, entre ellos leche en polvo o potitos. Cada persona podrá recibir un máximo de dos entradas.

Además, el club ha puesto ya a la venta las entradas para la acudir a Ipurua este domingo a las 18.30 horas, en una decimoséptima jornada que se presenta clave para el Eibar. Los armeros llegan muy tocados y están obligados a ganar para empezar a remontar el vuelo y huir del descenso.