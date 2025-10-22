Eibar participa en los primeros planes de empleo y desarrollo local de Euskadi

El Ayuntamiento forma parte de una fase piloto de los primeros planes de empleo y desarrollo local de Euskadi, iniciativa impulsada por el Departamento ... de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que contará con una inversión global de siete millones de euros hasta 2026.

El proyecto, presentado en el Parque Tecnológico de Álava por el vicelehendakari y consejero Mikel Torres, supone un cambio estructural en las políticas públicas de empleo, ya que por primera vez se reconoce la competencia de los municipios en esta materia. Además, establece un modelo de colaboración interinstitucional más sólido entre el Gobierno Vasco, Lanbide y las entidades locales, con el objetivo de adaptar las estrategias laborales a la realidad de cada territorio.

A la presentación acudieron el alcalde Jon Iraola y la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Vanesa Hortas, quienes subrayaron la relevancia de que la ciudad forme parte de esta fase inicial. Según Iraola, «participar en este plan supone una oportunidad histórica. Vamos a poder diseñar políticas activas de empleo adaptadas a la realidad de nuestra ciudad y contribuir a que Eibar siga siendo un motor económico y social en la comarca».

En este sentido, el alcalde destacó la importancia de tejer alianzas locales para garantizar el éxito del plan. «Vamos a contar con una lista de más de cuarenta agentes y alrededor de 150 empresas industriales, junto con Lanbide, asociaciones y centros de formación. Todos ellos son socios imprescindibles en este camino» señaló.

Por su parte, Hortas subrayó el valor de la proximidad institucional como herramienta de eficacia. «Este plan piloto nos permitirá trabajar directamente con las necesidades de las personas desempleadas de Eibar, ofreciendo itinerarios personalizados y medidas que fomenten tanto la inserción laboral como la competitividad del tejido empresarial local», explicó la concejala.

El proyecto se estructura en dos fases de implementación, con un modelo transitorio que se mantendrá hasta que el Consejo Vasco de Finanzas incorpore de manera estable la competencia municipal en políticas activas de empleo.

Aumento de la inversión

Durante 2025, se destinarán 1,56 millones de euros, mientras que en 2026 la inversión ascenderá a 5,47 millones. En la fase inicial, los municipios seleccionados deberán elaborar un diagnóstico socioeconómico y laboral que permita identificar los principales desafíos de su entorno. A partir de este análisis, se definirán objetivos concretos y se diseñarán acciones prioritarias orientadas a la creación de empleo de calidad, la formación especializada y el fortalecimiento del tejido productivo local.

Entre las medidas previstas destacan los programas de recualificación profesional, las subvenciones para la contratación en pymes y micropymes, y los planes de orientación laboral personalizada. También se impulsará la colaboración con los centros de FP, las empresas industriales y las entidades de innovación tecnológica, con el fin de alinear las necesidades formativas con los perfiles laborales que demanda el mercado.

Eibar será, junto a otros municipios y mancomunidades vascas, -entre ellas las tres capitales vascas, Barakaldo, Sestao, Errenteria, Durangaldea y Oarsoaldea, una de las localidades pioneras en aplicar esta nueva estrategia. La experiencia acumulada en estos municipios servirá de base para extender el modelo al conjunto del territorio vasco a partir de 2026.

La participación de Eibar en esta iniciativa no es casual. La ciudad cuenta con un sólido tejido industrial y un ecosistema de pequeñas y medianas empresas con una fuerte vocación exportadora. Además, el municipio ha desarrollado en los últimos años políticas de formación y apoyo a la empleabilidad a través de programas como EibarLab, Lanbide Eguna o los talleres de emprendimiento en el entorno de Ego-Gain y Portalea.

Por otro lado, el consistorio eibarrés ha reforzado la coordinación entre las áreas de Industria, Desarrollo Económico, Juventud e Igualdad, con el fin de integrar la perspectiva de género y la inclusión social en los programas de empleo. De este modo, el plan piloto no sólo busca crear puestos de trabajo, sino también garantizar oportunidades equitativas para mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad laboral. El nuevo modelo de gobernanza laboral supone un avance histórico en el reconocimiento del papel de los ayuntamientos como actores directos del desarrollo económico.

Tal como apuntó el consejero Mikel Torres, «las políticas de empleo solo serán eficaces si nacen del conocimiento local, de la cercanía con las personas y las empresas. Los municipios son los que mejor conocen las necesidades reales de su territorio».