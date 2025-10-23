Eibar mejora sus indicadores de seguridad y refuerza la prevención El verano cierra con descensos en robos a empresas y domicilios respecto a 2024 gracias a la coordinación entre Policía Local y Ertzaintza

La coordinación entre la Policía Municipal y la Ertzaintza y la colaboración ciudadana, claves para la reducción de delitos.

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Eibar ha registrado este verano una evolución positiva de la criminalidad, con descensos en robos en empresas y viviendas respecto al mismo periodo de 2024. Así lo trasladó la Ertzaintza al Consistorio en el Foro de Seguridad Ciudadana, donde se subrayó la coordinación operativa con la Policía Local y el papel de la prevención y la colaboración vecinal como factores clave. En esta dirección, el alcalde, Jon Iraola, decía que «la labor preventiva, la coordinación policial y la colaboración ciudadana están dando resultados. Eibar es y seguirá siendo una ciudad segura», valoró el alcalde Jon Iraola.

Los robos en domicilios se mantuvieron en cifras moderadas y por debajo de la media de localidades comparables: dos casos en junio, ninguno en julio y cinco en agosto de 2025. El dato mejora los registros del verano de 2024 en el mismo tramo temporal. El dato más favorable se dio en el tejido productivo: no se registraron robos en empresas eibarresas durante el periodo estival, un resultado que el Ayuntamiento atribuye al aumento de presencia policial, la mejora de la coordinación entre cuerpos y la implantación de sistemas de seguridad más avanzados por parte de las compañías. En el ocio nocturno, la tendencia también fue descendente: se contabilizaron cuatro robos en junio, cuatro en julio y dos en agosto. La Ertzaintza, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, exhibió en Errebal numerosos objetos recuperados en distintas intervenciones policiales, esencialmente robos en trasteros, con el objetivo de que las víctimas pudieran identificarlos y recuperarlos. La iniciativa ha sido todo un éxito, ya que ha permitido devolver al menos 15 de esos objetos a sus legítimos propietarios.

Robos en domicilios Dos en junio, 0 en julio y 5 en agosto. mejor índice que en 2024.

Empresas Ningún robo en verano.

Delitos en el ocio Cuatro robos en junio, cuatro en julio, dos en agosto con tendencia a la baja.

Trasteros 44 casos esclarecidos hasta el 22 de septiembre Quince objetos robados se han entregado a sus autores.

Próximas medidas Entrada en funcionamiento de cámas de vigilancia urbanas y entrada en servicios de los nuevos auzozainas.

Para consolidar la tendencia a la baja y mejorar la prevención, el Ayuntamiento activará la puesta en marcha de cámaras de tráfico, en los próximos meses e iniciará la instalación paulatina de dispositivos en puntos estratégicos, incluidas entradas y salidas de la ciudad. Además de reforzar la seguridad vial, estos sistemas permitirán conocer y controlar los accesos, mejorar la vigilancia urbana y prevenir delitos.

Otra de las acciones será la puesta en marcha del servicio de policía de barrio, auzozaintza, tras culminar el proceso interno de selección. La nueva figura de los agentes de proximidad entrará en acción en las próximas semanas. «Estamos remando en la dirección correcta; el diagnóstico es compartido y el Ayuntamiento apuesta por dotar de herramientas a la policía para realizar su trabajo», destacó el edil Alberto de la Hoz.