Eibar impulsa un doble diagnóstico, laboral y social, para construir un plan estratégico conjunto

El Ayuntamiento de Eibar ha puesto en marcha este año un proceso coordinado para reforzar el empleo y la cohesión social del municipio. Lo ... hace mediante dos diagnósticos complementarios, uno de empleo y otro social, que permitirán fundar sobre datos el futuro Plan de Empleo y Desarrollo Local y un Plan Estratégico de inclusión con mirada transversal.

La iniciativa está respaldada por el Gobierno Vasco y Lanbide, que han facilitado tanto la contratación de una empresa especializada para el diagnóstico laboral como el refuerzo del equipo municipal con una nueva técnica, encargada de liderar la implementación del plan y de desarrollar los servicios de empleo en las nuevas oficinas de Gabilondo. «Eibar está dando un paso importante hacia un modelo de desarrollo local más sólido, realista y participativo. Queremos construir un plan que responda a las verdaderas necesidades del municipio, escuchando tanto a quienes buscan empleo como a quienes lo generan», ha subrayado el alcalde Jon Iraola.

En esta dirección se trata de llevar a cabo una radiografía del mercado laboral eibarrés por medio de un diagnóstico de empleo con una fase ya completada de recopilación y análisis de información procedente de Eustat, INE y de los planes estratégicos vigentes. Paralelamente, se estudian en detalle los registros de personas desempleadas inscritas en Lanbide, alrededor de 1.400 a septiembre, y se realizan entrevistas individualizadas para valorar su grado de empleabilidad y ajustar medidas a cada perfil.

Durante noviembre se activarán las Mesas Sectoriales con la participación de empresas, asociaciones y centros formativos para abordar retos y oportunidades en los principales ámbitos de actividad local: industria, comercio, turismo, primer sector, emprendimiento y formación. El objetivo es identificar con precisión brechas de cualificación, necesidades de reciclaje profesional y vías para conectar talento y vacantes. «Este trabajo nos va a permitir identificar de manera muy concreta las oportunidades y carencias del mercado laboral en Eibar. El empleo no puede depender solo de la coyuntura, sino de una planificación que combine formación, innovación y colaboración con el tejido empresarial», ha explicado la concejala de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, Vanesa Hortas.

Respuesta más cercana

En paralelo, el área de Servicios Sociales impulsa un Diagnóstico Social con la colaboración de la empresa Gizagunea. El estudio se estructura en tres fases complementarias con el análisis estadístico de la información disponible para establecer una línea de base. Junto a ello, habrá entrevistas con representantes municipales y responsables políticos para recoger la mirada de la administración sobre las necesidades reales.

Asimismo, se realizarán encuestas y encuentros participativos con la ciudadanía y el tejido asociativo para contrastar datos y completar una fotografía fiel de la realidad social. «Vivimos en una sociedad que cambia a gran velocidad, y como administración tenemos la obligación de adaptarnos a esos cambios», señala la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli. «Este diagnóstico nos ayudará a identificar qué preocupa realmente a nuestras vecinas y vecinos, y cómo podemos dar respuesta desde lo público de una forma más cercana y eficaz».

Uno de los rasgos clave del proceso es la coordinación entre Desarrollo Económico y Servicios Sociales. «La meta es alinear ambos diagnósticos para construir un plan estratégico conjunto, que integre la inserción laboral con la atención y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad», decía Archeli. El empleo es una de las patas más importantes para la inclusión social. «Por eso queremos que los dos diagnósticos caminen juntos y que el futuro Plan Estratégico recoja esa interrelación, buscando soluciones integrales y sostenibles», añade Archeli.

En la hoja de ruta elaborada, entre los meses de octubre a noviembre se llevará a cabo el cierre de análisis cuantitativo y cualitativo iniciales. Puesta en marcha de las Mesas Sectoriales por actividad económica. Continuación de entrevistas individualizadas a personas desempleadas.

Antes de final de 2025, se llevará a cabo la p resentación de resultados de ambos diagnósticos y arranque de la redacción del Plan de Empleo y Desarrollo Local y del Plan Estratégico de cohesión. Posteriormente, en el primer semestre de 2026 se llevará a cabo la implementación de medidas piloto: itinerarios personalizados, refuerzo de orientación y formación a medida, programas de prácticas y primera experiencia laboral, y acciones de prospectores de empleo para pymes locales.

A partir de los datos obtenidos se podrán establecer políticas activas basadas en decisiones sustentadas en datos locales actualizados y en la escucha de agentes económicos y sociales. Junto a ello, se trata de llevar a cabo itinerarios personalizados con respuestas diferenciadas según perfiles (jóvenes, mayores de 45, mujeres, parados de larga duración, personas migrantes, recualificación industrial). Igualmente, con los datos se abrirán puentes con la empresa: detección de perfiles críticos, formación ad hoc con centros de FP y colaboración con pymes para acelerar la intermediación. Todo ello trata de repercutir en una cohesión social con medidas que aborden desigualdades y mejoren el acceso a derechos, la conciliación y el bienestar comunitario. Junto a ello, se trata de instalar los servicios de empleo de proximidad con un despliegue operativo en las oficinas del remodelado Taller de Gabilondo para facilitar trámites, orientación y seguimiento.

,Con este doble diagnóstico, Eibar aspira a reducir el paro, cerrar brechas de cualificación, retener talento y reforzar la cohesión social. Una apuesta por políticas útiles y medibles que miran al futuro inmediato del municipio con un enfoque compartido entre administración, empresas y vecinos.