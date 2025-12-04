Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo de nadadores alevín del club eibarrés. EIBAR IGERIXAN

El Eibar Igerixan destaca en Oñati y Azkoitia y afronta el Trofeo Castalia

El club brilla en las ligas Benjamín y Alevín, y prepara la prueba de Paula Calvo y Ander Izagirre en Castellón

Marcos Rodríguez

Eibar.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

El pasado sábado, el último de noviembre, dejó una intensa y prometedora jornada para el Eibar Igerixan, que compitió simultáneamente en dos sedes: Oñati, con la celebración de la Primera Jornada de la Liga Benjamín, y Azkoitia, donde tuvo lugar la Segunda Jornada de la Liga Alevín. El club eibarrés presentó una nutrida representación de nadadores que firmaron notables actuaciones y lograron mejorar sus marcas personales en una de las citas importantes del calendario de invierno.

En categoría benjamín, el Eibar Igerixan acudió con un equipo compuesto por Mohammed Mokadden, Ariane Valenciaga, Aiora Vega, Oihan Riaño, Leo Gutierres, Izaro Limia, Emily Indigo Córdoba, Aimar Osoro, Adrien Rivas, Manex Barandiaran, Nagore Agüero de la Cruz, Ledjom Bardhoshi, Ander Iturbe, Eva Ferreiro, Unzetabarrenetxea, Malen Rey, Eljon Ahmetal, Luka del Río, Noa Amesti, Julen Arrillaga, Eneko Galarraga, Gari Trifol, Nora Azkarate, Xuhare Gojenola, Carmen Echaluce y Hodei Trifol. Todos ellos completaron con éxito sus pruebas, mostrando un progreso constante y un excelente entusiasmo competitivo.

En cuanto a la categoría alevín, el grupo estuvo formado por Alazne Avellaned, Ane Plazaola, María Rodríguez, Lirie Bardhosi, Alkida Ahmetaj, Gorka Castrillo, Xabat Limia, Unax Conde e Ilyas Zaid El Khayati. Los resultados individuales fueron muy destacados: Xabat Limia logró la primera posición en 50 mariposa, Unax Conde fue tercero, Alazne Avellaned consiguió un segundo puesto, y Alkida Ahmetaj se hizo con la tercera plaza. Además, Gorka Castrillo fue segundo en los 200 metros libre.

Desde el club se valoró de forma especialmente positiva la mejora de marcas de todos los participantes, un reflejo del trabajo diario en los entrenamientos y del buen momento que atraviesa la cantera del Eibar Igerixan.

Además, este fin de semana traerá nuevas citas para los nadadores del club eibarrés en el ámbito estatal. Paula Calvo competirá representando a la Federación Vasca, mientras que Ander Izagirre lo hará junto al Eibar Igerixan, ambos presentes en el prestigioso Trofeo Castalia, que se celebrará en Castellón. Será una oportunidad más para medir el nivel de los nadadores eibarreses frente a algunos de los mejores deportistas del panorama nacional.

