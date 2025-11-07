Eibar Igerixan brilla en el debut de Liga Provincial y Paula Calvo es galardonada

El Eibar Igerixan ha comenzado la temporada con excelentes sensaciones tras su destacada participación en la Primera Jornada de la Liga Provincial de Invierno, ... disputada el pasado 25 de octubre en el Polideportivo Zubikoa de Oñati. El club eibarrés presentó una amplia representación tanto en categoría escolar como federada, logrando numerosos podios y grandes marcas que confirman el buen nivel de sus nadadores.

El equipo femenino escolar estuvo formado por Malen Pedrosa, Ane Larrañaga, Jone Avellaneda, Lucía Guerrero y Nora Tnibar, mientras que Edorta Oneka compitió en la categoría masculina escolar. En el grupo federado femenino participaron Nora Guinea, Naroa Osa, Itziar Eiriz, Izaro Oneka, Itsaso Castrillo, Ane Osa, Elaia Mujika, Nahia Martínez y Paula Calvo, mientras que el equipo masculino federado estuvo integrado por Ander Izaguirre, Asier Gómez, Julen Canales, Jon Guinea, Julen Prieto, Ibrahiim Benslaiman, Iker Calvo, Issam Mokaddem y Anes Abderrahamne.

Los resultados fueron sobresalientes. Asier Gómez fue segundo en 1500 libre y 200 espalda; Itsaso Castrillo, tercera en 1500 libre; Iker Calvo, primero en 50 braza y 50 espalda; Anes Abderrahamne, segundo en 100 mariposa y tercero en 100 libre; Naroa Osa, tercera en 200 espalda; y Paula Calvo, doble campeona en 200 estilos y 200 mariposa. También destacaron Ander Izaguirre, primero en 100 libre; Elaia Mujika, tercera en 100 libre; e Izaro Oneka, tercera en 200 mariposa.

En la categoría escolar, Malen Pedrosa fue segunda en 50 braza, Ane Larrañaga logró el oro puesto en 200 espalda y la plata en 100 libre, y Jone Avellaneda venció en 200 estilos y 50 espalda. Además, Edorta Oneka se impuso en los 100 libre.

Los relevos dejaron también un gran sabor de boca. El equipo masculino de 4x200 libre, formado por Asier Gómez, Anes Abderrahamne, Ander Izaguirre e Iker Calvo, logró la victoria, mientras que el equipo femenino, con Itsaso Castrillo, Naroa Osa, Elaia Mujika y Paula Calvo, consiguió un meritorio tercer puesto.

El club vive además un momento muy especial. Paula Calvo recibió el pasado jueves el premio de natación de la Federación Gipuzkoana, un reconocimiento a los excelentes resultados y éxitos logrados durante la pasada temporada.

Festival de natación en Eibar

Por otra parte, este sábado a las 16.00 horas, Eibar acoge el primer festival alevín de natación, una cita que reunirá a nadadores locales, de Azpeitia, Azkoitia, Bergara, Oñati y otros clubes guipuzcoanos, en una jornada que promete ser una fiesta del deporte base.

Con este gran comienzo de temporada y el reconocimiento a una de sus nadadoras más destacadas, el Eibar Igerixan demuestra su excelente momento deportivo y su crecimiento.