Beñat San José cabizbajo e incrédulo tras una nueva derrota de su equipo el domingo en Ipurua ante la Cultural Leonesa. GORKA ESTRADA

Eibar

El Eibar se hunde y San José queda al límite

La derrota ante la Cultural Leonesa, la tercera seguida, agrava una racha insostenible y acerca al club a un cambio de rumbo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Eibar continúa hundiéndose en una dinámica que ya trasciende lo deportivo y amenaza con derivar en una crisis estructural. El domingo, en un ... Ipurua cada vez más tenso y preocupado, el equipo volvió a caer (1–2), esta vez ante la Cultural Leonesa, y lo hizo repitiendo un patrón que se ha convertido en la seña más alarmante de la era Beñat San José: empezar ganando y ser incapaz de sostener una ventaja incluso ante rivales, en teoría, accesibles. El golpe fue duro, pero el mensaje es aún más contundente: el Eibar ha sumado solo una victoria en las últimas once jornadas y sigue instalado en los puestos de descenso.

