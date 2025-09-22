Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del Eibar saludan a la afición tras la victoria por 2-1 en el derbi ante el Sanse. FERNANDO DE LA HERA

Eibar

El Eibar firma un arranque perfecto en Ipurua y ya piensa en el Deportivo

Los armeros firman su mejor arranque de la década en casa, superado solo por las cuatro victorias seguidas del inicio de la 2022/23

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El Eibar confirmó el domingo ante la Real Sociedad B lo que muchos en la ciudad ya intuían: Ipurua se ha convertido en el ... gran refugio armero en este arranque de temporada. Con la victoria frente al filial txuri-urdin, los de Beñat San José suman tres triunfos de tres posibles en casa. Se trata de un pleno que solo es comparable con el brillante inicio de la temporada 2022/23, en la que se ganaron los cuatro primeros duelos ante su afición. Esta gran racha ha hecho de Ipurua todo un aliado para los intereses del conjunto armero en este arranque liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

