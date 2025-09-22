El Eibar firma un arranque perfecto en Ipurua y ya piensa en el Deportivo

El Eibar confirmó el domingo ante la Real Sociedad B lo que muchos en la ciudad ya intuían: Ipurua se ha convertido en el ... gran refugio armero en este arranque de temporada. Con la victoria frente al filial txuri-urdin, los de Beñat San José suman tres triunfos de tres posibles en casa. Se trata de un pleno que solo es comparable con el brillante inicio de la temporada 2022/23, en la que se ganaron los cuatro primeros duelos ante su afición. Esta gran racha ha hecho de Ipurua todo un aliado para los intereses del conjunto armero en este arranque liguero.

En la última década los armeros habían firmado arranques sólidos, con victorias combinadas con empates, pero un pleno como el que el equipo está marcando este 2025/26 es sin duda algo excepcional. Ganar en casa no solo da puntos, también fortalece la moral del vestuario, conecta con la afición y asienta la confianza de un equipo que quiere crecer desde su estadio hacia metas mayores.

Con este tercer triunfo ya son siete los goles a favor que acumulan los de San José en casa por uno solo de sus rivales, lo que consolida a Ipurua como uno de los campos más fiables de la categoría de plata. El techo del equipo sigue en sus manos, y la gran noticia para los armeros es que el partido de este fin de semana también se jugará en casa. Para el Eibar la mirada ya está puesta en el próximo compromiso, que volverá a traer fútbol a Ipurua este sábado. En frente estará el Deportivo de La Coruña a partir de las 18.30 para disputar la séptima jornada de LaLiga HyperMotion.

El conjunto gallego visitará un campo que se ha convertido en fortaleza inexpugnable, y los armeros quieren prolongar la estadística con un nuevo triunfo que reafirme su posición en la tabla. Con el triunfo ante el Sanse el Eibar ya se coloca séptimo con una decena de puntos en el zurrón, a las puertas de los puestos de play-off.

Trabajo para mantener la racha

Tras la victoria, la plantilla regresó al trabajo este lunes a Areitio con la primera de las cuatro sesiones de la semana, un entrenamiento abierto al público que sirvió para iniciar la preparación del duelo. Este martes toca descanso para los jugadores, mientras que las tres jornadas previas al partido, desde mañana al viernes, se desarrollarán a puerta cerrada con el objetivo de afinar detalles tácticos y llegar al sábado en las mejores condiciones. El domingo, tras el partido, habrá sesión abierta de recuperación para completar el plan semanal.

El ambiente en la ciudad y en el vestuario invita al optimismo. Ipurua late fuerte y el Eibar quiere aprovechar este histórico arranque como local para seguir creciendo y sumando. El sábado, con la visita del Depor, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que esta fortaleza puede convertirse en la base de una temporada ambiciosa.