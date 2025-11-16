El Eibar busca dar un paso haciala tranquilidad a costa del Espanyol

Letizia Gómez Eibar Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

El Eibar vuelve a Ipurua con la esperanza de que el estadio armero se convierta en el refugio que le impulse hacia la tranquilidad. Tras la hiriente derrota cosechada en el derbi (2-0) de Lezama el pasado fin de semana, el conjunto de Iñaki Goikoetxea busca su segunda victoria en casa a añadir a la que conquistó hace dos semanas frente al Deportivo de la Coruña (1-0) gracias a un espléndido gol de Sara Martín. «Tenemos que utilizar esa rabia contenida del partido de Lezama a favor este fin de semana», declaró Iñaki Goikoetxea en su comparecencia previa al choque, donde destacó la trascendencia de lograr tres nuevos puntos ante un rival directo. «Somos varios los equipos que estamos con pocos puntos de diferencia, así que ganar a un rival directo ahora mismo es importantísimo».

Ante la igualdad que se respira en la parte baja de la tabla, sumar los tres puntos ante el Espanyol, situado un puesto y un punto por debajo, les permitiría abrir una importante brecha antes de afrontar el siguiente choque ante el Real Madrid, previo al segundo parón de selecciones de esta campaña.

Situadas en la décima plaza con 10 puntos, cinco más que un Dux Logroño que ocupa la última de las plazas de peligro, las azulgranas están protagonizando su mejor inicio desde el ascenso a la máxima categoría, puesto que en la temporada 23/24 figuraban en 14ª posición con 7 puntos, mientras que el año pasado, que firmaron la mejor clasificación de su historia, ocupaban el 13º puesto, con los mismos 8 puntos que un Betis que entonces marcaba la barrera del descenso. Datos que indican que El Eibar busca dar un paso hacia la tranquilidad a costa del Espanyol el remozado plantel que el Eibar puso en manos del debarra Iñaki Goikoetxea tras la marcha de Yerai Martín, actualmente en el Racing Power portugués, ha sabido superar y adaptarse a la marcha de hasta 14 jugadoras.

El Espanyol, que viene de plantarle cara a una Real Sociedad en plena racha, solo ha ganado un partido lejos de su estadio, mientras que ha cedido un empate y ha cosechado dos derrotas. Lleva los mismos 14 goles en contra que el cuadro eibarrés, pero ha marcado cinco más.

En cualquier caso, el debarra entiende que «estamos compitiendo muy bien, pero la falta de gol sigue siendo un problema, pero creo que cada vez estamos mejor también en ese sentido, y estoy contento con la dinámica del equipo. Nos falta ser mejores arriba para tener más puntos». La de esta tarde es una oportunidad de oro para dejar de mirar atrás.