El Eibar estrena su cuenta goleadora pero vuelve a caer, 3-1 ante el Granada Las armeras comenzaron ganando gracias a un tanto en propia puerta, pero las locales remontaron para negar los puntos a las armeras

El once con el que el Eibar de Iñaki Goikoetxea saltó al campo en la Ciudad Deportiva del Granada para disputar la cuarta jornada.

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

El Eibar femenino tendrá que seguir esperando para celebrar su primera victoria de la temporada en Liga F. Las armeras cayeron ayer en la Ciudad Deportiva del Granada por 3-1 en un partido en el que, pese a dar un paso adelante en ataque y marcar por primera vez en este curso, terminaron viéndose superadas por el empuje local en la segunda mitad. El estreno anotador llegó además de manera accidental, con un gol en propia puerta de las andaluzas, que no fue suficiente para sostener el marcador.

El encuentro arrancó con buen tono para las de Iñaki Goikoetxea, que entraron al choque con más presencia en campo rival y protagonizaron las primeras llegadas al área. Garazi lo intentó con un disparo en el minuto 22 y, tras el rechace, Patri Ojeda estuvo cerca de aprovechar la segunda jugada, pero la guardameta nazarí reaccionó con acierto. El premio al empuje eibarrés llegaría poco después, en el minuto 25, cuando un malentendido entre la central Jujuba y la portera Manoly acabó con el balón en la red. El 0-1, aunque producto de un error rival, suponía el primer gol armero de la temporada y reforzaba la moral del equipo, que se marchó al descanso con ventaja y buenas sensaciones.

Tras el intermedio, sin embargo, el guion cambió por completo. El Granada dio un paso al frente, comenzó a dominar la posesión y encontró los espacios que hasta entonces había cerrado bien la zaga azulgrana. En pocos minutos logró equilibrar el marcador y, poco después, consumar la remontada. El golpe se acentuó cuando la colegiada señaló un penalti por mano de Carla dentro del área que volvió a inclinar la balanza del lado local. El tercer gol de las nazaríes dejó el choque prácticamente sentenciado y obligó al Eibar a arriesgar en busca de un milagro.

Goikoetxea trató de agitar el partido con un carrusel de cambios ofensivos. Carmen Álvarez tuvo minutos para reforzar la delantera, y también entraron Marta López de Guereñu, Iara, Iribarren y Uranga, mientras dejaban el campo jugadoras de corte defensivo como Patri Ojeda y Ane Etxezarreta. El plan era volcar al equipo arriba, pero la falta de claridad en los últimos metros volvió a penalizar al conjunto eibarrés, que apenas dispuso de opciones.

Inicio irregular

Con este resultado, el Eibar se mantiene con un solo punto en la clasificación tras cuatro jornadas, un balance que confirma el irregular inicio de curso. La defensa sigue siendo un valor seguro —apenas cuatro goles encajados hasta la fecha—, pero la falta de contundencia ofensiva continúa siendo la gran asignatura pendiente. Opa Clement, la delantera tanzana que se incorporó la semana pasada a la plantilla armera, pudo disputar sus primeros minutos con el Eibar al jugar como titular, aunque no pudo marcar gol.

El próximo fin de semana, el conjunto armero afrontará una nueva salida exigente ante el Levante, otro rival de entidad en esta Liga F. Mientras tanto, el equipo deberá seguir trabajando para transformar sus buenas fases de juego en resultados y, sobre todo, para reconciliarse con el gol, un aspecto imprescindible si quiere empezar a sumar victorias en una competición cada vez más exigente.