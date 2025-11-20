El Eibar Eskubaloia visita al Usurbil para tratar de recuperar la confianza El sénior masculino, que viene de perder ante el líder, viaja mañana, y el femenino recibe en casa al Urdaneta en busca de su octava victoria

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Nueva jornada para los equipos sénior del Eibar Eskubaloia, que afrontan mañana, sábado, dos compromisos clave en sus respectivas ligas. Por un lado, el primer equipo masculino disputará la undécima jornada de Primera Nacional a las 17.30 horas en el polideportivo Oiardo de Usurbil, donde se medirá al Saizar local. Los de Fernando Fernández buscan levantarse tras su segunda derrota de la temporada, la primera sufrida en casa, la pasada semana contra un intratable Zarautz (29-32). Un tropiezo que les hizo descender de la segunda a la tercera plaza, con 16 puntos y ahora a uno solo del Romo y a cuatro del liderato.

La cita no será sencilla pese a la diferencia clasificatoria. El Saizar Usurbil ocupa la duodécima posición con 6 puntos, pero ha demostrado que en su pista es un rival siempre competitivo. Sus tres victorias en lo que va de liga han llegado como local, y solo han cedido dos derrotas ante su afición, ambas por márgenes mínimos de tres goles. Los armeros, sin margen para la relajación, deberán mostrar solidez desde el inicio y recuperar su mejor nivel para seguir aferrándose al grupo de cabeza y mantener vivo el pulso por la fase de ascenso.

Por su parte, el equipo femenino continúa viviendo un momento histórico. Las armeras han firmado siete victorias en ocho jornadas, una cifra que ya supera las logradas en toda la temporada pasada. Tras imponerse con solvencia al Kukullaga Etxebarri el pasado fin de semana (21-24), regresan a Ipurua con la ambición intacta y asentadas en la segunda posición de la División de Honor Plata con 14 puntos. Además, encadenan cinco triunfos consecutivos y se han convertido en uno de los equipos más en forma de la categoría.

Mañana, a las 19.00 horas, las de Andoni Pérez recibirán al Urdaneta, undécimo clasificado con cuatro puntos y un único triunfo en ocho jornadas. El conjunto visitante apenas ha sumado un punto en sus cuatro desplazamientos, por lo que, sobre el papel, el Eibar Eskubaloia parte como claro favorito. No obstante, las eibarresas saben que cualquier exceso de confianza puede pasar factura en una liga tan exigente, y tratarán de mantener su férrea defensa y su ritmo ofensivo para lograr la octava victoria.

Por último, el Eibar Eskubaloia B, el segundo equipo masculino del club, también buscará mañana reencontrarse con el triunfo. Los armeros cayeron en su visita a Pasai Donibane el pasado sábado, encadenando así su tercera derrota consecutiva en el Campeonato de Euskadi Senior. Con seis puntos en siete jornadas, tres victorias y cuatro derrotas, el filial ocupa la octava posición y abrirá la octava jornada recibiendo mañana a las 12.00 horas en Ipurua al Baigene Corazonistas de Vitoria. El conjunto alavés es undécimo con cuatro puntos, por lo que los eibarreses ven en este duelo una oportunidad ideal para recuperar sensaciones y frenar la mala dinámica.