El Eibar Eskubaloia viaja a Zaragoza para intentar extender su gran nivel de forma El sénior masculino visita al Tarazona mañana a las 18.00 horas, y el femenino recibe a La Jota en busca de igualar las seis victorias de la 24/25

Marcos Rodríguez EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia afrontan este sábado una nueva cita liguera en la que ambos buscarán prolongar su excelente arranque de temporada. Tanto el conjunto masculino como el femenino llegan a esta jornada en la parte alta de sus respectivas clasificaciones, con la confianza reforzada y el objetivo de seguir sumando.

Por un lado, el primer equipo masculino vuelve a salir de casa para disputar la novena jornada de Primera División Nacional. Los de Fernando Fernández visitarán al Balonmano Tarazona mañana a las 18.00 horas en el polideportivo municipal de la localidad zaragozana, en un encuentro que se prevé exigente. El cuadro local atraviesa un buen momento de forma: ocupa la quinta posición con 10 puntos y ha enlazado tres partidos consecutivos sin perder, con dos victorias y un empate que los consolida como uno de los rivales más sólidos de la mitad alta de la tabla.

El Eibar Eskubaloia, por su parte, aterriza en Tarazona con la moral por las nubes tras encadenar tres victorias y recuperar el segundo puesto de la tabla, solo por detrás del invicto Zarautz. Los armeros han sumado 14 puntos de 16 posibles en un arranque sobresaliente, con siete triunfos en ocho jornadas. No obstante, las últimas victorias han llegado por márgenes muy ajustados, como el sufrido 30-29 del pasado domingo en Ipurua ante el Ereintza Aguaplast, un duelo que los eibarreses dominaron en la primera mitad pero que acabó resolviéndose por la mínima.

Sin margen para el exceso de confianza, los de Fernando Fernández saben que deberán ofrecer su mejor versión si quieren volver a casa con los dos puntos. El precedente es positivo: la pasada temporada se impusieron con autoridad en el mismo escenario, 28-36. Repetir la actuación sería la manera ideal para mantener la racha y consolidar su candidatura a la fase de ascenso.

En cuanto al primer equipo femenino, las de Andoni Pérez recibirán mañana en el polideportivo Ipurua, a partir de las 19.00 horas, al La Jota zaragozano en la séptima jornada de la División de Honor Plata. El conjunto armero vive su mejor arranque desde el ascenso a la categoría, con cinco victorias en seis partidos y un total de 10 puntos que las sitúan en tercera posición, a solo dos de los líderes Errotabarri y Sustatuz Los Chelines.

El crecimiento del equipo es incuestionable: una victoria más permitiría igualar el número total de triunfos logrados durante toda la temporada pasada, seis en 26 jornadas, un reflejo del salto competitivo y la madurez alcanzada por el bloque. Las eibarresas llegan en un gran momento de forma y con la confianza de haber demostrado solidez tanto en casa como a domicilio.

El rival, La Jota, atraviesa una situación más irregular. Son novenas con cuatro puntos y vienen de sufrir dos derrotas difíciles, por lo que viajará a Eibar con la necesidad de reaccionar.