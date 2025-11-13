El Eibar Eskubaloia recibe al líder con la ocasión de dar un golpe de autoridad El Amenabar Zarautz llega a Ipurua mañana a las 19.00 horas con un pleno de puntos, y de ganar los armeros podrían dormir colíderes

Marcos Rodríguez EIbar. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

La emoción vuelve este fin de semana al polideportivo Ipurua con una jornada crucial. El conjunto masculino afronta mañana un duelo de máxima exigencia ante el Amenabar Zarautz, líder invicto de la Primera División Nacional. El encuentro, que comenzará a las 19.00 horas, puede marcar un antes y un después en el curso de los de Fernando Fernández, que están firmando un notable inicio de temporada.

El equipo eibarrés llega a la décima jornada con 16 puntos en su casillero y una sola derrota, la sufrida en Getxo. Los armeros han mostrado una gran solidez tanto en casa como a domicilio, y ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera.

El rival, el Amenabar Zarautz, se presenta con pleno de victorias (nueve de nueve) como el equipo más en forma del campeonato. Los zarauztarras tienen un bloque muy trabajado, con gran ritmo ofensivo que se demuestra en sus números: son el equipo que más goles ha anotado con 328, 52 más que el Eibar. Además disponen de una defensa sólida, pero menos que la armera: 269 goles en contra por los 256 de los eibarreses. Su visita a Ipurua supone, sin duda, la prueba más exigente hasta la fecha para ambos equipos.

Para el conjunto armero, el partido de mañana es mucho más que una simple jornada de liga. La posibilidad de dormir colíderes supone una motivación extra para una plantilla que aspira finalizar el curso entre los dos primeros puestos y disputar la fase de ascenso. Si logran mantener su solidez y aprovechan bien sus ocasiones los armeros pueden dar un golpe de autoridad.

El femenino juega a domicilio

Por su parte, el senior femenino afronta también una jornada importante con el objetivo de seguir agrandando su brillante trayectoria. Las de Andoni Pérez visitarán mañana al Kukullaga Etxebarri a partir de las 20.00 horas, en el polideportivo municipal de la localidad vizcaína. Tras ganar seis de sus siete partidos disputados, las armeras viven su mejor inicio desde el ascenso a División de Honor Plata y son terceras en tabla con 12 puntos, a tan solo dos del liderato.

El Eibar Eskubaloia femenino ha sabido sufrir en los momentos difíciles y mantener la cabeza fría en los finales ajustados, lo que refleja una gran madurez competitiva. Enfrente tendrán a un Kukullaga necesitado de puntos, que acumula solo tres unidades y se encuentra al borde del descenso. Pese a la diferencia clasificatoria, el conjunto local es siempre un rival incómodo, especialmente en su pista.

Las eibarresas llegan al encuentro favoritas con la moral por las nubes. Mantener la concentración y seguir con la misma intensidad será clave para continuar con la racha. De lograrlo, las de Pérez seguirían consolidando una temporada histórica para el balonmano femenino armero, que está despertando ilusión y orgullo en el club.