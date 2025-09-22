Eibar Eskubaloia también gana en casa

El polideportivo Ipurua vivió la primera gran alegría de la temporada para el Eibar Eskubaloia el sábado. El conjunto dirigido por Fernando Fernández debutó ... en casa con triunfo frente al Barakaldo (28-25), confirmando su buen arranque liguero y manteniendo el pleno de victorias en las dos primeras jornadas de Primera Nacional. El equipo armero, que ya había logrado imponerse in extremis en Hondarribia ante el Bidasoa (31-32), suma así cuatro puntos que le colocan en tercera posición de la tabla, solo por detrás de Zarautz y Tarazona, siendo los tres los únicos equipos que han conseguido sumar cuatro de cuatro puntos en este arranque.

El partido no fue sencillo. El Barakaldo, que llegaba a Ipurua en un gran estado de forma tras haber arrollado al Beti-Onak por 31-23 en la jornada inaugural, se presentó como un rival muy exigente y dispuesto a amargar la tarde al conjunto eibarrés. Desde el pitido inicial, ambos equipos ofrecieron un choque intenso y equilibrado, con defensas firmes y mucho ritmo en ataque. El Eibar Eskubaloia, que estrenaba sus nuevas equipaciones ante su afición, supo mantener la calma y el pulso al frenético arranque de sus rivales y se fue al descanso con una ventaja mínima, de 12-11, fruto de la concentración y la solidez defensiva en los momentos más delicados.

Segunda parte muy sólida

En la reanudación, los de Fernández dieron un paso adelante y lograron abrir una brecha en el marcador. Durante varios tramos de la segunda mitad, los armeros llegaron a situarse hasta cinco goles por encima, aprovechando el acierto en el lanzamiento exterior y la seguridad bajo palos. Sin embargo, el Barakaldo no bajó los brazos y apretó en los últimos minutos, reduciendo diferencias y obligando al Eibar Eskubaloia a mantener la intensidad hasta el final. Con oficio y carácter, los locales supieron administrar la renta y cerrar el choque con un 28-25 que desató la alegría en la grada de Ipurua.

La temporada pasada los armeros cosecharon once victorias en sus 15 partidos como locales, y tan solo concedieron una derrota. De los 46 puntos con los que el Eibar Eskubaloia finalizó la temporada, en tercera posición, 26 se sumaron en Ipurua.

La victoria deja al Eibar Eskubaloia con un inicio de temporada inmejorable: dos partidos, dos triunfos y muy buenas sensaciones. Más allá de los resultados, el equipo ha demostrado fortaleza mental y capacidad para competir en escenarios complicados, virtudes indispensables para un curso que se prevé exigente. Además los nuevos fichajes van adaptándose cada vez mejor a la idea del míster, y la plantilla va cogiendo un rodaje y una experiencia que ayudará sin duda a seguir cosechando resultados positivos.

Con el respaldo de su afición, los armeros afrontan ahora el reto de dar continuidad a este gran arranque y consolidarse en la zona alta de la clasificación, con la mirada puesta en el sueño de luchar por el ascenso a División de Honor Plata.

Victoria del femenino

Por otro lado, el equipo femenino, que dará comienzo a la temporada el próximo fin de semana, logró imponerse 30-25 al Zarautz en la segunda jornada de la Euskal Kopa.

El equipo dirigido por Andoni Pérez sumó así una importante victoria que deja buenas sensaciones antes de estrenar el curso este sábado. El esperado debut de las armeras en la división de Honor Plata será en casa ante el Sinfin de Santander.