El sénior masculino del Eibar Eskubaloia se estrenó con victoria en Ipurua y suma un pleno en el arranque liguero. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Eibar Eskubaloia también gana en casa

Los de Fernando Fernández se impusieron 28-25 al Barakaldo en su estreno en Ipurua para firmar dos victorias de dos y mantenerse arriba en la clasificación

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El polideportivo Ipurua vivió la primera gran alegría de la temporada para el Eibar Eskubaloia el sábado. El conjunto dirigido por Fernando Fernández debutó ... en casa con triunfo frente al Barakaldo (28-25), confirmando su buen arranque liguero y manteniendo el pleno de victorias en las dos primeras jornadas de Primera Nacional. El equipo armero, que ya había logrado imponerse in extremis en Hondarribia ante el Bidasoa (31-32), suma así cuatro puntos que le colocan en tercera posición de la tabla, solo por detrás de Zarautz y Tarazona, siendo los tres los únicos equipos que han conseguido sumar cuatro de cuatro puntos en este arranque.

