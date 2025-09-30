El Eibar B no encuentra premio en el derbi y se hunde en la clasificación

El Eibar B atraviesa un inicio de curso muy distinto al vivido la pasada temporada. El filial armero cayó este domingo en Areitio ante ... el Deportivo Alavés B (0-1), en un derbi que se resolvió con un gol tempranero y que condena a los de Iñigo Pérez a seguir en la zona baja de la tabla. Con tres puntos de doce posibles, el primer filial azulgrana se sitúa en la decimoquinta posición del grupo 2 de Segunda Federación, lo que supone estar en puestos de descenso directo.

El contraste con la campaña anterior resulta inevitable. Entonces, el Eibar B firmó una temporada brillante: fue tercero con 62 puntos, llegó a encabezar la clasificación en varias jornadas de la recta final y rozó el ascenso a Primera Federación. Su participación en el playoff ya fue, por sí sola, un hito en su primera experiencia en la categoría. Hoy, en cambio, el equipo se encuentra en un escenario mucho más áspero, con tres derrotas encajadas en apenas cuatro jornadas, cuando en todo el curso pasado solo cedió en ocho de 34 partidos.

Pese a ello, los resultados no terminan de reflejar lo mostrado sobre el césped. El Eibar B ha caído siempre por marcadores ajustados, sin que las sensaciones sean de un equipo superado, sino más bien de un grupo al que le falta dar un paso en efectividad en los momentos clave. La derrota ante el filial de Vitoria lo ejemplificó: el gol tempranero obligó a remar todo el partido, y aunque los armeros llevaron la iniciativa, no lograron la igualada.

El margen de mejora existe y es amplio, pero los números pesan. La clasificación no entiende de méritos ni de sensaciones, y el hecho es que el Eibar B necesita reencontrarse y empezar a sumar de manera regular para evitar que el arranque liguero se convierta en una losa demasiado pesada. El próximo compromiso será ante el Náxara a domicilio este domingo, una nueva ocasión de volver a ganar.