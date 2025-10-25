Eibar disuelve Eibar Centro Comercial Abierto trasladando a Debegesa sus competencias

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento integrará el Punto de Atención al Comercio (PAC) en la agencia comarcal Debegesa al no poder Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) optar a la subvención del Gobierno Vasco.

De esta manera, se ha propuesto la disolución jurídica de Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA) y la integración del servicio de atención al comercio en Debegesa, la agencia de desarrollo comarcal.

Pese a ello, se mantendrá la colaboración con asociaciones y las campañas de dinamización, cambiando la operativa pero no los recursos ni los objetivos.

El cambio viene motivado por un requisito legal de acceso a la subvención del Punto de Atención al Comercio (PAC) del Gobierno Vasco: la plataforma ECCA —que agrupa a varias asociaciones— no es beneficiaria de esta línea, mientras que, al tratarse de un servicio de alcance comarcal, la entidad idónea para solicitar y prestar el servicio es Debegesa.

Desde el departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento explican que la disolución de ECCA responde a «una carga económica que no tiene sentido sin las subvenciones del Gobierno Vasco», y subrayan que el cambio es operativo, no estratégico. «Seguiremos trabajando igual: aportando recursos directamente a las asociaciones de comerciantes y hosteleros, y convocando reuniones periódicas con sus juntas para tomar decisiones conjuntas y diseñar proyectos y actividades colaborativas», señala la presidenta del área de Desarrollo Económico, Vanesa Huertas.

A partir de ahora el servicio de atención y acompañamiento al comercio , orientación, tramitación y apoyo técnico (PAC) se prestará desde la estructura comarcal, lo que permite optar a la subvención y asegurar continuidad.

Con ello, se afrontan los trámites para disolver ECCA como figura jurídica, pero se mantienen los objetivos de revitalización del comercio y la dinámica de trabajo con las asociaciones.

Recursos y financiación

En cuanto a los medios financieros con los que contará el servicio transferado a Debegesa será el Ayuntamiento quien redirigirá los recursos que gestionaba ECCA hacia las asociaciones y a programas de la agencia comarcal , de modo que no se reduzcan servicios al tejido comercial.

En los últimos años, el Ayuntamiento, -con el apoyo operativo de ECCA-ha impulsado campañas de bonos-compra para establecimientos de alimentación y hostelería, abiertas a todo el comercio eibarrés que cumpliera los requisitos (no solo asociados a ECCA).

Además, ECCA ha actuado como catalizador de iniciativas de promoción, ferias de oportunidades, innovación y digitalización, -como la plataforma www.erosieibarren.eus-y mejora del entorno urbano, bajo un modelo de colaboración público-privada que buscaba dinamizar el centro urbano como un «centro comercial a cielo abierto».

La integración del PAC en Debegesa persigue preservar ese legado y ganar estabilidad administrativa y financiera, manteniendo campañas de promoción, asesoramiento especializado y proyectos de modernización (digitalización, formación, competitividad) con alcance comarcal.

Coordinación y calendario

El Ayuntamiento prevé un proceso ordenado de transición para no interrumpir la atención al comercio. En paralelo, Debegesa activará el PAC con el objetivo de centralizar la ventanilla de apoyo, coordinar proyectos con las asociaciones de Eibar y alinear servicios comarcales (información sobre ayudas, gestión de subvenciones, dinamización comercial, acciones de fidelización y captación de clientela). «Cambia la operativa, pero el objetivo y los recursos serán los mismos», insisten desde Desarrollo Económico, que subraya la importancia de seguir decidiendo de forma colegiada con las asociaciones.

Por su parte, el impacto que causará para los establecimientos será transparente al contar con la misma cartera de servicios, con mejor encaje jurídico y acceso a financiación.

Todo ello posibilita la interlocución estable a través de Debegesa y las asociaciones sectoriales, al tiempo que posibilita dar continuidad a las campañas de bonos, promociones y acciones de calle, así como del acompañamiento técnico (trámites, ayudas, formación, digitalización).

Con esta reordenación, el Consistorio busca blindar el apoyo al comercio local, simplificar la gestión y aprovechar la escala comarcal para reforzar la competitividad del tejido de comercio, hostelería y servicios de Eibar.