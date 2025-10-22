El Eibar RT consigue su primera victoria de la temporada en Unbe Las armeras se impusieron 36-12 a la UE Santboiana y suman cinco puntos que las colocan quintas en la División de Honor B

El Eibar Rugby Taldea femenino estrenó su casillero de victorias el pasado domingo con un triunfo por 36-12 frente a la Unión Deportiva Santboiana en Unbe. En su debut ante la afición, el conjunto dirigido por Oskar Astarloa firmó un partido sólido, combinando intensidad, acierto ofensivo y una defensa mucho más compacta que en su estreno liguero.

Las eibarresas, decididas a resarcirse tras la derrota en Barcelona hace dos semanas, salieron al campo con energía y pronto marcaron el ritmo del encuentro. Su dominio territorial y la presión en la línea de contacto les permitieron abrir brecha en el marcador antes del descanso, imponiendo su físico y aprovechando los errores del conjunto catalán.

En la segunda mitad, el Eibar RT mantuvo la concentración y continuó ampliando su ventaja, sin dejar que la Santboiana encontrara continuidad en su juego. El esfuerzo colectivo y el compromiso defensivo fueron las claves para asegurar una victoria que refuerza la confianza del grupo en esta nueva etapa bajo el mando de Astarloa.

El triunfo, además de moral, fue también valioso en lo clasificatorio. Con los cuatro puntos de la victoria y uno adicional de bonificación ofensiva, las armeras suman un total de cinco, lo que les permite situarse en la quinta posición del grupo —formado por ocho equipos— en la División de Honor B.

El técnico elgoibarrés se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadoras y destacó «la mejora en la actitud defensiva y la claridad en ataque». El Eibar RT buscará dar continuidad a este impulso el próximo fin de semana, de nuevo en Unbe, donde recibirá al C.R. Atl. Portuense con la intención de encadenar victorias y consolidarse en la parte media-alta de la tabla.

Con la primera alegría de la temporada ya en el bolsillo, las armeras confían en que este triunfo sea el punto de partida para una campaña que devuelva al Eibar RT a pelear por los puestos de privilegio del rugby femenino estatal.

Valioso empate del masculino

Por su parte, el equipo sénior masculino firmó un meritorio empate el sábado en su visita al Zaisa Txingudi por 24-24. Gracias al reparto de puntos el conjunto armero se mantiene invicto en la categoría y continúa liderando la Liga Vasca con 12 puntos tras tres jornadas, fruto de dos victorias, un empate y dos puntos de bonificación ofensiva. Estos buenos resultados que reflejan el buen momento del equipo en este arranque de temporada, que sueña con el ascenso.