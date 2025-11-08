Eibar conmemorará el Día de la Memoria con dos actos abiertos a la ciudadanía

A. E. EIBAR. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Mañana lunes, día 10, se conmemorará en Euskadi el Día de la Memoria, en homenaje a las víctimas del terrorismo y la violencia. Con motivo de esta jornada, el Ayuntamiento de Eibar ha organizado dos actos abiertos a la ciudadanía, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo y reafirmar el compromiso con la paz, la convivencia y los derechos humanos.

El primer acto tendrá lugar a las 13.30 horas en la plaza de Unzaga, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas. A continuación, alrededor de las 13.35 horas, se celebrará un homenaje en el patio principal de la casa consistorial.