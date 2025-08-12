El Eibar ya se centra en el arranque liguero

La cuenta atrás ha terminado. Este fin de semana la Sociedad Deportiva Eibar volverá a la acción para hacer su debut en la temporada ... 2025/26. Se trata de su quinta campaña en la división de plata desde que fuera colista en Primera en la 2020/21, y los armeros afrontan este nuevo reto con el objetivo de dejar atrás las irregularidades del pasado curso y recuperar la fiabilidad que les ha caracterizado en la categoría durante las anteriores campañas.

El combinado azulgrana, dirigido por Beñat San José, ha completado una pretemporada exigente, en la que se han medido a rivales de perfiles muy variados y han ido afinando automatismos para llegar en la mejor forma posible al debut liguero. Esta será la primera campaña completa para el técnico donostiarra, que recaló en el club el pasado mes de febrero y que ya ha tenido tiempo de asentar su idea de juego, de conocer bien al vestuario y de hacer una plantilla a su medida. Se trata sin duda de un aspecto muy positivo para un Eibar que busca regularidad desde el inicio liguero.

En comparación con el arranque de las dos últimas campañas, la sensación en la localidad es distinta. Si en 2023/24 el equipo llegó con dudas tras una pretemporada discreta y en 2024/25 la preparación se vio marcada por cambios de última hora en la plantilla, este verano el Eibar ha trabajado con una base más estable y con refuerzos definidos desde las primeras semanas. Esto ha permitido al cuerpo técnico implantar su idea con más tiempo y dar continuidad a una columna vertebral que ya conoce bien la categoría.

Los fichajes han sido uno de los grandes focos de ilusión. La llegada de jugadores con experiencia y hambre de protagonismo ha elevado la competencia interna. Incorporaciones destinadas a reforzar tanto la solidez defensiva como la capacidad ofensiva, con nombres que apuntan a ser importantes desde el primer minuto. Además, la continuidad de piezas clave de la pasada temporada aportan estabilidad y liderazgo dentro del vestuario.

Plan de trabajo

Para llegar a tono al partido de este sábado San José ha preparado un plan de trabajo de cuatro días seguidos. Tras disfrutar de un día libre de desconexión y descanso el lunes los armeros regresaron ayer a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Areitio a partir de las 10.30 horas.

Hoy y mañana la plantilla repetirá lugar y hora para continuar con la preparación del choque, con la particularidad de que estos dos entrenamientos se llevarán a cabo a puerta cerrada para evitar desvelar sus cartas antes de tiempo.

Los armeros pondrán rumbo a Málaga el viernes, donde a las 19.00 horas realizarán la última sesión preparatoria en la ciudad deportiva Fundación Málaga Club de Fútbol, antes de saltar al terreno de juego y batirse contra los locales en La Rosaleda a las 19.30 horas del sábado.

Tras el partido los armeros dormirán el la ciudad andaluza, y el domingo, tras coger el vuelo de regreso a casa, realizarán una nueva sesión de entrenamiento en Areitio para recuperarse del esfuerzo físico de la primera semana intensa de competición y comenzar a poner el foco en el primer partido en Ipurua.