Eibar celebra el Día del Euskera bajo el lema 'Emaiozu berbia euskeriari' con juegos y conversaciones sobre una mesa

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:18

Unzaga y Errebal se han convertido en el gran punto de encuentro euskaldun de Eibar con motivo del Día Internacional del Euskera. A resguardo de la lluvia, y bajo el lema 'Emaiozu berbia euskeriari', decenas de personas, -con los escolares como grandes protagonistas-, han participado en una jornada repleta de juegos, conversaciones y gestos reivindicativos a favor del uso cotidiano del idioma.

Desde primera hora de la mañana, los niños y niñas de los centros educativos han tomado el protagonismo. En la plaza de Unzaga se han organizado dinámicas y juegos en euskera, pensados para que los más pequeños asociaran la lengua a espacios de diversión, complicidad y amistad. «El objetivo era claro: que vivan el euskera no solo como lengua de clase, sino como idioma de juego, de calle y de vida», subrayaban desde la organización.

A mediodía, el ambiente se ha trasladado también a Errebal, que ha funcionado como espacio complementario y refugio frente al mal tiempo. Allí, escolares de diferentes edades han participado en actividades lúdicas y dinámicas de grupo, siempre en euskera y en un tono lúdico, pero con un trasfondo claro: reforzar el uso del idioma entre iguales.

