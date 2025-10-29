Eibar calienta motores para una nueva edición de la Carrera Popular Asier Cuevas

M. R. eibar. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Eibar volverá a vestirse de corto el 15 de noviembre para acoger la duodécima edición de la Carrera Popular Asier Cuevas, una cita ya tradicional en el calendario deportivo de la ciudad y que cada año reúne a decenas de aficionados al running. La prueba, organizada por el Club Deportivo Eibar, se celebrará a partir de las 18.00 horas, repitiendo el habitual recorrido urbano de 7,5 kilómetros por las calles del municipio.

El circuito se ha consolidado como una oportunidad perfecta tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en las pruebas populares. Más allá de la competición, la carrera mantiene su espíritu participativo y de homenaje al ultrafondista eibarrés Asier Cuevas, referente del atletismo nacional.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de dos maneras: a través de la web sailkapenak.com o presencialmente en las oficinas del Club Deportivo Eibar (Toribio Etxeberria 16, primera planta), los viernes de 18.00 a 20.30 horas. El precio de inscripción es de 15 euros.

Antes de la prueba principal, a las 17.00 horas, se disputará la Asier Cuevas Txikia, la versión infantil en la que participarán los niños y niñas de Eskola Kirola. Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a participar.