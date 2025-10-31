Eibar calienta fogones para San Andrés abriendo inscripciones a los concursos de bacalao

ALBERTO ECHALUCE Eibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Eibar volverá a oler a bacalao en noviembre. El Ayuntamiento ha abierto ya las inscripciones para participar en las tres citas gastronómicas que preceden a las fiestas de San Andrés y que cada año reúnen a escolares, cocineros aficionados, sociedades y cuadrillas en torno a uno de los platos más identitarios de la cocina vasca.

La primera jornada será el sábado 15 de noviembre, en Errebal Plazia, con una mañana íntegramente dedicada al bacalao. De 10.00 a 11.00 horas se celebrará el XXI Concurso de Bacalao Interescolar, en el que competirán alumnos y alumnas de los centros de ESO de Eibar: IES Eibar, Aldatze y La Salle Azitain. Durante una hora tendrán que preparar su propuesta de bacalao siguiendo las bases municipales y bajo la mirada de un jurado de cocineros de reconocido prestigio.

La inscripción se realiza por vía telemática en el formulario municipal y las bases están disponibles en la web del Ayuntamiento.

A partir de las 12.00 horas, llegará el turno del VII Concurso de Pintxos 'Bacalaos Alkorta'. Será un formato de showcooking abierto al público, pensado para que cualquier vecino pueda ver en directo cómo se elaboran los pintxos, cómo se trabajan los puntos del bacalao y qué salsas acompañan mejor al producto. La organización quiere que la plaza se convierta en un pequeño aula de cocina al aire libre.

Ambas citas –interescolar y pintxos– están organizadas por el Ayuntamiento de Eibar, la empresa Bacalaos Alkorta y la cocinera eibarresa Mireia Alonso Pérez, y cuentan con un amplio tejido colaborador: Aceites Urzante, Solera Eibarresa, Meka-Hotel, Escuela de Cerámica de Eibar, Igartza, Inoxibar, Ederto, Comercial Zabala, SD Eibar y el Instituto Municipal de FP Básica. El objetivo es claro: implicar a todo el ecosistema local, desde la formación profesional hasta las empresas de hostelería, pasando por las firmas que suministran el producto.

Gran Premio San Andrés

Ocho días más tarde, el domingo 23 de noviembre, la fiesta se trasladará a la plaza de Untzaga con el XXXI Concurso de Bacalao Gran Premio de San Andrés, la prueba más veterana y popular. Comenzará a las 11.00 horas y está dirigido a sociedades gastronómicas, casas comarcales y cuadrillas residentes en Eibar. El plazo de inscripción para este concurso estará abierto, desde hoy, día 1, al 10 de noviembre mediante el formulario municipal correspondiente, donde también se pueden consultar las bases completas, ingredientes permitidos, tiempos, presentación y criterios de valoración.

En esta edición se repartirán tres premios. El primero de ellos será de: trofeo, txapela, 300 euros y un lote de productos de Alkorta Anaiak, Aceites Urzante y Vinos Solera Eibarresa; el segundo premio será de trofeo, 200 euros y lote de productos de los mismos patrocinadores. El tercer premio es de 100 euros y lote de Vinos Solera Eibarresa y Aceites Urzante.

Además, la empresa Inoxibar entregará delantales tanto a los adultos que concursen en San Andrés como a todos los jóvenes participantes en el certamen interescolar, como recuerdo de su paso por la cita.

Desde el Ayuntamiento destacan que estos concursos cumplen una doble función: por un lado, mantener viva la cocina del bacalao, un producto históricamente ligado a la mar y a la cultura gastronómica de Eibar, y por otro, acercar a la gente joven a los fogones, animándola a competir, a presentar su plato y a escuchar la valoración de cocineros profesionales.

La combinación de las dos sedes, Errebal para la cantera y la exhibición, Untzaga para las cuadrillas y sociedades, permite dar visibilidad a todo el tejido social eibarrés y calentar el ambiente de cara a San Andrés, una de las fechas más queridas del calendario local.

Inscripciones

Quien quiera participar deberá inscribirse dentro de los plazos fijados y revisar las bases, especialmente las referentes al uso de bacalao, la limpieza de la zona de trabajo y la puntualidad. Después solo quedará lo más bonito: cocinar, oler a salsa y esperar el veredicto del jurado.

El enlace de inscripción para el concurso de bacalao interescolar es: https://formularioak.eibar.eus/es/eskolaeskolartekobakailaolehiaketa2025.

Por lo que respecta al concurso de bacalao para adultos es: https://formularioak.eibar.eus/es/bakailaolehiaketa2025.