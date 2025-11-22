El Eibar busca otra tarde histórica en Madrid Las armeras visitan al Real Madrid a las 16.00 horas con el reto de recuperar su solidez y sorprender de nuevo a un rival que llega herido

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

La memoria del fútbol es caprichosa, pero hay fechas que permanecen grabadas. El 19 de enero pasado, el Eibar protagonizó una de las mayores gestas de su historia reciente: victoria por 0-1 en el Alfredo Di Stéfano, con un gol de Andrea Álvarez que aún resuena en Valdebebas. Han pasado apenas diez meses, pero el proyecto armero ha experimentado una profunda transformación. Nuevo entrenador, numerosas caras nuevas y un equipo que continúa en plena construcción. Sin embargo, la ilusión de volver a hacer lo imposible sigue intacta en el vestuario.

El Eibar llega a esta duodécima jornada de Liga F en la duodécima posición con 10 puntos, y con la necesidad de reaccionar tras dos derrotas consecutivas que han frenado la progresión del equipo. El 2-0 encajado en Lezama ante el Athletic y el 1-2 sufrido ante el Espanyol en Ipurua han supuesto un toque de atención para el Eibar. El propio Iñaki Goikoetxea reconoció esta semana que el conjunto armero ha perdido parte de la solidez defensiva que le caracterizó en el arranque de la temporada, y que volver a recuperar ese sello es clave para seguir creciendo.

Y no hay mejor prueba de fuego que Valdebebas. El Real Madrid atraviesa un momento deportivo complicado y llega al encuentro con tres partidos consecutivos sin ganar, algo insólito en el conjunto blanco en los últimos dos años. Al empate in extremis ante el París FC en Champions le han seguido dos derrotas contundentes: un 4-0 frente al Barcelona en Liga y el 2-1 ante el Arsenal en copa de campeones. El equipo madridista es cuarto con 23 puntos y, pese a mantenerse cerca de Real Sociedad y Atlético de Madrid, ve cómo el Barça ya se distancia en la cima.

Herido en su orgullo, el Real Madrid afronta el partido con la presión de reconducir su dinámica cuanto antes. Un contexto que no hace sino aumentar la exigencia para un Eibar que deberá mostrar su mejor versión en todas las líneas. Las armeras tendrán que ser sólidas sin balón, precisas en la presión y efectivas en las transiciones para poner en aprietos a un rival con una de las plantillas más completas del campeonato.

Aun así, el Eibar sabe que no viaja sin opciones. La historia demuestra que el equipo armero es capaz de firmar grandes actuaciones ante gigantes de la liga cuando encuentra su identidad competitiva. Y esa es la motivación que acompaña al equipo en su regreso a Valdebebas: la certeza de que, si compite al límite, el fútbol puede volver a sonreírle como aquel 19 de enero.

Hoy, a partir de las 16.00 horas, el Eibar afronta uno de esos partidos que ponen a prueba la fe y la convicción. El Real Madrid llega herido. Y las armeras, con todo que ganar y poco que perder. Los ingredientes perfectos para soñar, una vez más, con una tarde histórica en la capital.