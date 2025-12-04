Eibar busca su rincón navideño más especial y preferido a través de las redes sociales

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el concurso Tu rincón favorito de Eibar en Navidad, una iniciativa que invita a compartir en Instagram y Facebook fotografías de aquellos lugares de la ciudad que mejor representan el ambiente navideño.

El certamen está activo hasta las 23.59 del 6 de enero, coincidiendo con la campaña navideña, desde el encendido de luces hasta la noche de Reyes.

El objetivo es claro: crear un gran mosaico visual de la Navidad eibarresa, poniendo en valor los espacios urbanos más queridos por la ciudadanía y reforzando la identidad colectiva.

Amplitud de espacios

Las personas participantes podrán retratar calles, plazas, fachadas iluminadas, comercios decorados, balcones, zonas peatonales o cualquier rincón significativo del municipio, siempre que refleje el espíritu de estas fiestas. Además de la vertiente emocional y cultural, el concurso busca también dinamizar la ciudad en un momento clave del año, reforzar su capacidad comercial y de servicios e impulsar la creatividad y la participación ciudadana mediante el uso de las redes sociales. La idea es que Eibar se vea, se comparta y se disfrute también en formato digital.

Para participar, será imprescindible publicar la fotografía en Instagram o Facebook con el hashtag #GABONAKEIBARREN25, mencionar la cuenta oficial del Ayuntamiento @eibarkoudala y hacerlo siempre desde un perfil público, de modo que las imágenes puedan ser visibles y entrar en el sorteo. Cada usuario o usuaria podrá concursar con una única fotografía, tomada con cualquier dispositivo y en el estilo que prefiera: en color, en blanco y negro, con filtros o sin ellos.

De forma opcional, las personas participantes podrán acompañar la imagen con un breve texto en el que expliquen por qué han elegido ese rincón: un recuerdo de infancia, un lugar de encuentro con amigos, una tradición familiar o, simplemente, un punto de la ciudad que cada año se transforma con la decoración navideña.

El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años, residan o no en Eibar. La única limitación afecta al propio entorno municipal: no podrán participar miembros del personal del Ayuntamiento, cargos electos ni sus familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, para garantizar la máxima transparencia e imparcialidad.

Una vez cerrado el plazo, el 7 de enero de 2026 el Ayuntamiento realizará un sorteo entre todas las imágenes válidamente presentadas. El nombre de la persona ganadora se dará a conocer a través de los perfiles oficiales municipales en redes sociales.

El premio consistirá en un lote valorado en más de 500 euros, que incluirá una cesta con productos locales, dos tarjetas Coliseoaren laguna 2025 –que facilitan el acceso a la programación cultural del teatro Coliseo– y tarjetas Erosi Eibarren, pensadas para seguir incentivando las compras en el comercio de proximidad.

Desde el Consistorio se recuerda que las fotografías deberán respetar los derechos de imagen y cumplir las normas básicas de convivencia: no se admitirá contenido ofensivo, inapropiado ni imágenes que muestren datos personales de terceras personas sin su consentimiento.

Las personas autoras cederán al Ayuntamiento los derechos de difusión de las imágenes en sus canales oficiales, siempre sin fines comerciales, lo que permitirá que los mejores rincones y las fotos más representativas puedan ser compartidos en la web municipal y en las redes sociales institucionales, contribuyendo a proyectar la imagen de Eibar como ciudad viva, participativa y con fuerte ambiente navideño.

Bases de información

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web municipal eibar.eus Para cualquier duda o consulta adicional, el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico lehiaketa@eibar.eus, gestionado por el Área de Secretaría (Comunicación y Transparencia).

Con esta propuesta, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a salir a la calle, fijarse en los detalles y redescubrir Eibar bajo las luces de Navidad. Un clic, un hashtag y un rincón especial bastan para formar parte de este álbum colectivo que, durante algo más de un mes, contará cómo vive la ciudad sus fiestas de invierno.