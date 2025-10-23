El Eibar busca reencontrarse en Ipurua Los armeros reciben mañana al Leganés en casa con el objetivo de prolongar el invicto y cortar una racha de más de un mes sin victorias

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Eibar vuelve a Ipurua con la mirada puesta en recuperar la senda del triunfo. Mañana a partir de las 16.15 horas, el conjunto armero recibirá al Leganés en la undécima jornada liguera con el objetivo de reencontrarse con la victoria y reforzar su fortaleza en casa. Los de Beñat San José regresan a su feudo tras la derrota sufrida el pasado fin de semana en Las Palmas, y lo hacen con la confianza que otorgan los buenos resultados como local, donde se mantienen invictos con tres victorias y dos empates. Ipurua sigue siendo su mejor refugio y el punto de apoyo que está sosteniendo la temporada.

El conjunto guipuzcoano ha sumado once de los doce puntos que figuran en su casillero ante su afición, lo que lo convierte en uno de los equipos más fiables del campeonato en su estadio. Sin embargo, el equipo afronta el reto de volver a ganar en casa después de dos jornadas sin hacerlo, ya que desde el 21 de septiembre, cuando derrotó por 2-1 al Sanse en el derbi, no ha vuelto a saborear una victoria. Desde entonces, el Eibar encadena dos empates consecutivos en Ipurua, frente al Depor y el Castellón, y busca ahora un triunfo que reafirme sus sensaciones y le permita escalar posiciones.

El rival no será fácil. El Leganés llega a Ipurua en una dinámica positiva, con siete puntos de los últimos nueve posibles y con la solidez propia de un recién descendido de Primera División que aspira a regresar a la máxima categoría. Los madrileños suman 14 puntos, dos más que el Eibar, y buscan seguir arriba. Con un bloque competitivo y experimentado, el conjunto pepinero ha ido encontrando su juego con el paso de las semanas. El duelo, por tanto, promete ser de alta exigencia, con dos equipos que necesitan sumar para afianzarse en la zona media-alta de la tabla.

Para Beñat San José, el encuentro también supone una prueba de madurez para su equipo. El técnico donostiarra insiste cada jornada en la importancia de mantener la identidad que el Eibar ha mostrado en casa, donde se ha caracterizado por su presión alta, su fútbol combinativo y su compromiso colectivo. La misión pasa por volver a mostrar la intensidad y la verticalidad que tanto gustan en Ipurua, además de mejorar la efectividad en el último tercio del campo, un aspecto que ha penalizado a los armeros en sus últimas citas.

Además el calendario no da tregua, y la cita ante el Leganés llega con la Copa del Rey en el horizonte. El próximo miércoles, los armeros viajarán a La Rioja para medirse al Náxara en la primera ronda del torneo, por lo que un exceso de desgaste este sábado podría condicionar la eliminatoria copera. Aun así, el enfoque está puesto en el presente y que el equipo saldrá con todo para mantener invicto Ipurua, donde no han perdido desde el pasado 3 de mayo frente al Mirandés.

Promoción de entradas

El club ha puesto a la venta las entradas para los cinco encuentros restantes de la primera vuelta que se disputarán en Ipurua. Además del duelo de mañana frente al Leganés, el Eibar recibirá en noviembre al Albacete y al Real Zaragoza y en diciembre a la Cultural Leonesa y al Real Valladolid. Los abonados pueden adquirir hasta cuatro entradas a un precio reducido de 20 euros. Asimismo, continúa disponible el sistema de liberación de asiento para los socios que no puedan asistir a los partidos.

Con el respaldo de su afición y el objetivo de volver a la senda del triunfo, el Eibar afronta una jornada clave para recuperar impulso en Ipurua, donde el conjunto armero busca reafirmarse.