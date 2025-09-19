El Eibar busca reconciliarse con el gol y lograr su primera victoria en Granada

Marcos Rodríguez Eibar Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

El Eibar femenino afronta este mediodía una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias en la Liga F. El equipo de Iñaki Goikoetxea visita al Granada a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva del Granada CF en la cuarta jornada del campeonato, con el reto de sumar su primer triunfo y de acabar con la sequía goleadora que arrastra desde el inicio.

Las armeras llegan a la cita después de lograr su primer punto el pasado fin de semana, tras empatar en Ipurua frente al Levante Badalona. Aquel resultado sirvió para liberar presión y dar confianza al grupo, aunque el equipo sigue teniendo una cuenta pendiente: marcar. Tres partidos disputados, cero goles a favor y solo un punto de nueve posibles reflejan la necesidad de dar un paso adelante en ataque.

En el lado positivo, el Eibar ha mostrado solidez defensiva. En estas tres primeras jornadas solo ha encajado dos tantos y en la última dejó por primera vez la portería a cero, un dato que invita al optimismo. Si las armeras logran mantener ese nivel atrás y afinan la puntería, la victoria puede estar más cerca.

La temporada pasada, bajo el mando de Yerai Martín, las armeras no consiguieron puntuar a domicilio hasta la undécima jornada, y finalmente sumaron más fuera (24) que en Ipurua (14), por lo que todavía no es una urgencia pero sigue siendo un reto.

El Granada, por su parte, afronta el choque con cuatro puntos en la tabla y con la confianza que otorga haber competido bien en este arranque liguero. En su único partido como local hasta ahora cayó derrotado frente al Levante Badalona, un precedente que puede aprovechar el Eibar.

La gran incógnita del día pasa por el ataque eibarrés. Tanto Opa Clement como Carmen Álvarez se encuentran ya disponibles. Ambas dotan al equipo de más recursos ofensivos, algo fundamental para tratar de ganar.