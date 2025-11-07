Eibar Baso Biziak hablan de «daños irreversibles»

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La necesidad de avanzar en energías renovables y la contestación social cuando estas instalaciones se acercan a zonas habitadas o paisajes de fuerte arraigo local abre un gran debate. El caso de Basalgo se ha convertido en un símbolo de esa preocupación: seis aerogeneradores de casi 200 metros, alineados sobre una cordillera que muchos identifican como parte de su patio trasero, con obras de acceso complejas y la sensación de que la ciudadanía llega tarde al conocimiento del proyecto. Colectivos y vecinos temen que la transformación suponga un impacto notable en caminos, montes, bosques y entornos rurales que hasta ahora han tenido un uso agrícola, forestal o recreativo, y advierten del riesgo de «daños irreversibles» sobre suelos y laderas.

Los representantes de Baso Biziak insisten en que, una vez concedidos permisos y abierta la fase de obra, es difícil garantizar que todo se ejecute exactamente como figura en el papel. Aunque el parque aún está en fase de tramitación, una parte de la población del Bajo Deba considera que el margen de reacción es limitado y por ello aboga por organizarse con rapidez. Se plantean la creación de una plataforma ciudadana con el objetivo de difundir información comprensible sobre qué se proyecta exactamente e impulsar alegaciones y acciones públicas para tratar de frenar el proyecto en su configuración actual.