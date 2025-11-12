El Eibar Atletismo Taldea brilla en el Cross de Laudio, del Campeonato Máster de Euskadi

M. R. Eibar. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El pasado domingo se celebró la 40ª edición de la Ibar Krosa – Cross Valle de Llodio, una de las citas más emblemáticas del calendario atlético vasco. Este año, además, la Federación Vasca de Atletismo organizó en el mismo escenario el Campeonato de Euskadi de Cross Máster, disputado en las instalaciones municipales de Ellakuri, en Laudio.

El Eibar Atletismo Taldea estuvo representado por tres atletas —Iñigo Trokaola, Roberto Gartzia y Marcos Untzetabarrenetxea—, que rindieron a un gran nivel en una carrera de enorme exigencia. La prueba se desarrolló sobre un circuito técnico y atractivo, con tramos de hierba y tierra, y un recorrido total de 5.270 metros repartidos en tres vueltas.

Iñigo Trokaola completó la carrera en un tiempo de 19:39, manteniendo un ritmo sólido durante todo el recorrido. Por su parte, Roberto Gartzia firmó una notable actuación con un crono de 20:32, quedándose a las puertas del podio al finalizar cuarto en su categoría. Marcos Untzetabarrenetxea, con 22:09, consiguió el 13º puesto, reflejo de su constancia y esfuerzo.

En la clasificación general por equipos, el Club Deportivo Eibar logró el 11º puesto, mientras que el club organizador, Atletismo Laudio, se impuso gracias al trío formado por Josu Apraiz, Iñaki Galíndez e Igor Castillo.