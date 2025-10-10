Eibar aprueba una subida del 2,5% en tasas e impuestos con apoyo de PSE y PNV

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado la actualización del 2,5% en tasas e impuestos municipales para 2026. La sesión plenaria concluyó ... con la aprobación definitiva por PSE-EE y EAJ-PNV, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Elkarrekin Podemos, en un clima de debate intenso pero constructivo.

El acuerdo, defendido por el equipo de gobierno como una subida moderada y alineada con el IPC, busca mantener la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento y garantizar la calidad de los servicios públicos, sin cargar de manera desproporcionada sobre la ciudadanía.

PSE-EE

Jon Iraola «En los últimos años hemos actuado con prudencia y empatía, evitando subidas cuando las familias y las empresas más lo necesitaban. No obstante, los ingresos municipales deben suficientes para mantener nuestro nivel de servicios e inversiones. La actualización es moderada, equilibrada y necesaria. Apostamos por la actualización moderada que garanticen servicios públicos de calidad».

EH Bildu

Arantza Mata Describió un contexto social tensionado con dificultades para pagar alquiler, pensiones bajas que afectan especialmente a mujeres y jóvenes sin capacidad de emancipación. «Los ricos son más ricos y los pobres más pobres», resumió. EH Bildu sostiene que el Ayuntamiento sí tiene herramientas para amortiguar la desigualdad desde las ordenanzas, con bonificaciones intensivas a hogares vulnerables, revisión de descuentos para que sean útiles y subidas condicionadas a la mejora de servicios.

EAJ-PNV

Alberto De la Hoz «Para nuestro grupo las subidas de las tasas tienen que ser acordes con el resto de factores económicos para no ahogar ni perjudicar a las eibarresas y los eibarreses. Formando parte del equipo de Gobierno la negociación ha sido más ágil. La subida de tasas de este año la ha marcado el IPC, ya que en agosto estaba en un 2,7% y nuestra tasa propuesta ha sido de una subida del 2,5%. Además, revisaremos los costes asociados a la ocupación del espacio público por parte de la hostelería y el comercio dándole prioridad al peatón».

Elkarrekin Podemos

Isabel Fernández Pejenaute Compartió el diagnóstico de progresividad y denunció que «pese a la 'mala fama' de los impuestos financian sanidad, educación, ayudas sociales e infraestructuras». Reclamó tramos por renta y patrimonio, recargos a vivienda vacía y estudiar tasas a redes energéticas».

Debate plenario

Propuestas PSE-EE y EAJ-PNV están dispuestos a abrir un debate sobre la OTA para no residentes y las tarjetas para los residentes en Eibar. Igualmente, se estudia una tasa municipal por tenencia de perros, ante el creciente coste en limpieza y deterioro de mobiliario urbano debido por dueños que no respetan un mínimo de civismo. Se estudia revisar también las tasas del polideportivo.

El Gobierno municipal defendió la medida como una actualización prudente y necesaria que permitirá a Eibar mantener servicios de calidad sin comprometer su estabilidad económica.

PSE-EE y EAJ-PNV subrayaron que la ciudad necesita una base financiera sólida para afrontar los próximos proyectos de regeneración urbana, movilidad, cultura y cohesión social. Por su parte, la oposición municipal reiteró que el reto no es solo recaudar, sino repartir con justicia. EH Bildu y Podemos insistieron en que el debate fiscal «no termina con esta subida, sino que debe abrirse a una reforma estructural que incorpore criterios de equidad y progresividad real». A partir de ahora, el Ayuntamiento abordará los estudios comprometidos -OTA, tasas de ocupación, AES y fiscalidad animal- en busca de un equilibrio entre sostenibilidad económica y justicia social.

El alcalde y secretario general del PSE-EE, Jon Iraola, explicó que el objetivo es «seguir avanzando hacia una ciudad moderna, verde, accesible y comprometida con el bienestar colectivo». Recordó que el Consistorio había mantenido congelaciones fiscales durante años debido a la situación económica y subrayó que ahora «debemos garantizar ingresos suficientes para sostener servicios e inversiones municipales».

Iraola dijo que «esta actualización es moderada, equilibrada y necesaria», afirmó Iraola, destacando la importancia de un Ayuntamiento «financieramente estable como garantía de derechos y oportunidades para todos los eibarreses».

Por su parte, Alberto De la Hoz, portavoz de EAJ-PNV, subrayó que la negociación entre los socios de gobierno ha sido «ágil y responsable», y que la subida «se mantiene por debajo del IPC de septiembre (2,9%)». También incidió en que «este acuerdo permitirá que en 2026 se ejecuten los proyectos trazados y se dé respuesta al Eibar del futuro», explicó.

Revisión de tasas

El portavoz jeltzale adelantó además varios compromisos de gestión: el estudio de una OTA para no residentes y tarjetas para residentes, la revisión de tasas por ocupación de vía pública por parte del comercio y la hostelería, la actualización de sanciones administrativas, la evaluación de una tasa simbólica por tenencia de perros y la revisión de las ayudas de emergencia social (AES) para reforzar la transparencia. De la Hoz insistió en que el acuerdo garantiza una recuperación equilibrada de ingresos, priorizando al peatón y al residente en el uso del espacio público, y apostando por servicios municipales sostenibles y de calidad.

Desde el área socialista, Vanesa Hortas, portavoz del PSE-EE, detalló que el incremento del 2,5% se ha fijado tomando como referencia el IPC interanual de junio (2,3%) con un ajuste técnico de previsión económica.

Añadió que la medida «permite mantener la accesibilidad a los servicios básicos» y que quedarán exentos de la subida los precios del cine, mercados, transporte urbano, viviendas tuteladas, polideportivos y el Museo de la Industria Armera, garantizando así una política coherente con «la realidad social de Eibar». Hortas remarcó que el acuerdo entre PSE-EE y EAJ-PNV «se fundamenta en la responsabilidad, la sostenibilidad y la equidad», reiterando el compromiso del Gobierno local con la cohesión y la justicia social. La portavoz de EH Bildu, Arantza Mata, centró su intervención en reclamar mayor progresividad fiscal y alertar de que «la crisis se ha hecho estructural y las desigualdades sociales se han consolidado en Eibar».

Prosiguió diciendo que «no es justo aplicar la misma subida a quien apenas llega a fin de mes que a quien dispone de un alto patrimonio», declaró Mata. La edil abertzale pidió subidas ajustadas a la renta familiar, bonificaciones para hogares vulnerables y una revisión social de las tasas municipales.

La concejala de Elkarrekin Podemos, Isabel Fernández Pejenaute, apoyó el diagnóstico de EH Bildu y pidió un sistema «más justo y progresivo» que grave en función de la renta y el patrimonio. «Los impuestos son la base del bienestar colectivo, pero el sistema actual no paga más quien más tiene», denunció. Reclamó además que la Iglesia pague el IBI de sus inmuebles no religiosos, el recargo del IBI a la vivienda vacía y un estudio sobre tasas a redes energéticas que operan en suelo eibarrés.