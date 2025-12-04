Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luís López consiguió mantener la portería del Eibar a cero por primera vez en siete jornadas y por quinta vez en toda la temporada. SD EIBAR

Eibar

El Eibar se agarra a la Copa para reencontrarse

El 0-3 en Pasarón alivia el golpe de Santander y activa la esperanza antes del duelo vital de este domingo ante la Cultural Leonesa en Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

Comenta

El Eibar encontró en Pontevedra algo más que una clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey. Encontró aire. En plena tormenta ... deportiva, ahogado por los números ligueros y golpeado anímicamente por la dura derrota en Santander, el conjunto de Beñat San José necesitaba de forma urgente un partido que le permitiera volver a reconocerse. Y en Pasarón, con un 0-3 solvente y una actuación convincente, el Eibar recuperó parte de esa identidad que tantas dudas había generado en las últimas semanas.

