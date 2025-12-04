El Eibar se agarra a la Copa para reencontrarse

El Eibar encontró en Pontevedra algo más que una clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey. Encontró aire. En plena tormenta ... deportiva, ahogado por los números ligueros y golpeado anímicamente por la dura derrota en Santander, el conjunto de Beñat San José necesitaba de forma urgente un partido que le permitiera volver a reconocerse. Y en Pasarón, con un 0-3 solvente y una actuación convincente, el Eibar recuperó parte de esa identidad que tantas dudas había generado en las últimas semanas.

La victoria copera llega en el momento más oportuno. No maquilla la situación, ya que los armeros siguen en descenso, con 17 puntos en 16 jornadas, pero sí ofrece un respiro y un 'chute' de optimismo antes de afrontar el trascendental compromiso del domingo en Ipurua ante la Cultural Leonesa. Ganar ya no es un deseo: es una obligación para un equipo que se ha visto atrapado en una dinámica peligrosa y que no puede permitirse un tropiezo más.

En lo futbolístico, Pasarón dejó señales positivas que el cuerpo técnico encabezado por Beñat San José necesitaba ver. El Eibar mostró frescura, profundidad y, sobre todo, una implicación coral que había quedado diluida en los últimos encuentros. El once repleto de rotaciones funcionó, y lo hizo desde la garra de un Eibar herido. Martón volvió a marcar las diferencias con su instinto afinado; Corpas aportó liderazgo y pegada desde el banquillo; y Magunazelaia protagonizó su mejor actuación de la temporada, con dos asistencias y un gol que reflejó la confianza de un canterano decidido a dar un paso al frente.

Más allá de los nombres propios, el valor real del triunfo reside en la sensación de recuperación colectiva. El equipo defendió con orden, resistió los momentos de empuje del Pontevedra y supo castigar en los tramos en los que la superioridad técnica se hizo evidente. Tres goles, portería a cero, y una actitud competitiva que contrasta con la fragilidad mostrada el pasado domingo El Sardinero. Algo a tener muy en cuenta para un grupo que necesitaba un golpe emocional que lo reactivara.

Ipurua, el faro del Eibar

El reto ahora es transformar esa victoria en un punto de inflexión. Ipurua, que tantas veces ha sido refugio y fortín, espera el domingo a un Eibar obligado a sumar los tres puntos para abandonar la zona de descenso. La Cultural Leonesa llega en media tabla con menos presión que un equipo armero que necesita estabilidad, regularidad y contundencia en las áreas. San José ya ha insistido en que el cambio pasa por minimizar errores atrás y afinar la toma de decisiones en los momentos clave, dos de los aspectos que más han penalizado al equipo en liga.

Para preparar el compromiso clave de este domingo, la plantilla volvió ayer a Areitio con una sesión de recuperación tras el largo desplazamiento en autobús desde Galicia. El grupo trabajará también hoy, a puerta cerrada, desde las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva, centrado en ajustar automatismos y gestionar cargas. Mañana sábado, la sesión también será a puerta cerrada, y servirá a los de San José para perfilar el once y ultimar detalles tácticos antes de recibir a una Cultural Leonesa que no pondrá las cosas fáciles.

Entre la necesidad y la esperanza, el Eibar encara una jornada clave. La Copa ofreció un respiro; ahora la liga exige una reacción. Ipurua volverá a convertirse en un escenario de esperanza para un Eibar herido.