El Eibar se agarra a la Copa para levantarse del golpe de Santander El conjunto armero visita al Pontevedra a las 21.00 horas con rotaciones y la obligación de corregir los errores que están lastrando la temporada

El Eibar ha preparado la segunda ronda de la Copa del Rey de esta noche en Pasarón con dos sesiones a puerta cerrada.

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta noche en Pasarón a las 21.00 horas un partido de vital importancia para frenar la dinámica negativa que lo ha arrastrado hasta los puestos de descenso en liga. La segunda ronda de la Copa del Rey llega en el peor momento de la temporada, apenas tres días después del duro 4-0 encajado ante el Racing en Santander, pero también como una oportunidad real de reconstruir el ánimo competitivo y reencontrarse con una versión más sólida. Así lo transmitió Beñat San José en la rueda de prensa ofrecida ayer, donde insistió en que el equipo ha sido capaz de «reponerse rápidamente» del mazazo en El Sardinero.

El entrenador reconoció que las últimas derrotas dejaron un impacto profundo —«dos golpes muy fuertes», dijo—, pero subrayó que el grupo ha reaccionado con profesionalidad y responsabilidad. A su juicio, los últimos cuatro encuentros ofrecen una radiografía más equilibrada: una victoria, un empate que pudo ser triunfo y dos derrotas marcadas por errores que, según lamentó, «están penalizando muchísimo». Por eso, el enfoque de la semana ha sido directo: analizar sin filtros, entrenar con intensidad y corregir una sangría evidente en defensa, especialmente a balón parado, el punto que más preocupa al cuerpo técnico tras los tres goles encajados en acciones de estrategia en Santander.

San José pide equilibrio y perspectiva en la tormenta clasificatoria, pero también ambición inmediata. Y la Copa aparece como un escenario para reconstruir la confianza. El entrenador habló de «un partido que queremos llevar adelante», consciente de que un triunfo esta noche no solo significaría seguir vivos en la competición, sino también oxígeno emocional para un equipo tocado. De hecho, «una victoria sería muy importante para la moral».

A pesar de los problemas, el donostiarra se mostró firme al recordar que el Eibar sigue generando ocasiones en todos los encuentros: «Un equipo que no hace ocasiones es un equipo que no está. Nosotros sí las tenemos», subrayó. El reto, sin embargo, es evidente: darle continuidad al ritmo de juego y cortar de raíz los errores que cuestan puntos.

El entrenador también explicó que la gestión de la plantilla será clave esta noche, dado el escaso margen entre partidos. Habrá rotaciones. La profundidad del grupo, insistió, debe ser una fortaleza para mantener el estilo y reducir los fallos.

Sobre el rival, San José elogió al Pontevedra, un equipo «muy compacto», con buen trato de balón, centrocampistas de calidad y extremos desequilibrantes. El Estadio Municipal de Pasarón, además, será un escenario exigente: «Un rival que se multiplica en su casa», advirtió. Para el Eibar, la eliminatoria pasa por igualar esa intensidad, imponer su identidad y competir sin concesiones.

La previa dejó también espacio para la esperanza en forma de regresos. San José valoró especialmente la vuelta progresiva de Mada, nueve meses después de su lesión: un ejemplo de resiliencia que, según el técnico, debe inspirar al equipo en este momento crítico. También celebró la reincorporación paulatina de Adu Ares, llamado a aportar desequilibrio, y el retorno competitivo de Guruzeta, que ya fue titular en Santander. «Necesitamos recuperar cuanto antes a los jugadores ofensivos, porque necesitamos el gol», dijo sin rodeos.

La Copa del Rey siempre ha tenido un valor especial para el Eibar, que este año se marcó como objetivo «traerla de vuelta a Ipurua». Pasar ronda significaría avanzar, pero también demostrar que, pese al golpe clasificatorio, el equipo no se rompe.