La SD Eibar acompaña a Smartlog en su primera jornada de puertas abiertas

La SD Eibar acompañó el pasado sábado a Smartlog en la celebración de su primera jornada de puertas abiertas, un evento dirigido a familiares, ... amigos y empresas colaboradoras que permitió conocer de cerca el trabajo que desarrolla la compañía en el ámbito de la intralogística. La jornada, marcada por un ambiente distendido y la conexión con el entorno local, contó con la presencia de la presidenta del club, Amaia Gorostiza, y la gerente de la entidad, Ainhoa Otaegui.

La representación de la SD Eibar participó en el acto con un discurso de agradecimiento en el que puso en valor el recorrido de Smartlog y la evolución conjunta desde el inicio de la colaboración. «Eskerrik asko por invitarnos a formar parte de un día tan especial», comenzó la intervención, en la que también se subrayó que la trayectoria de la compañía demuestra que desde el entorno más cercano se puede innovar, crecer y proyectarse hacia el futuro.

La SD Eibar recordó que la relación con Smartlog comenzó en enero de 2023, cuando la empresa se convirtió en patrocinador principal del primer equipo femenino. La alianza dio un salto decisivo en junio del año pasado con su ampliación al primer equipo masculino mediante un acuerdo para tres temporadas. Más recientemente, el pasado mes de enero, la incorporación de Galys reforzó todavía más el vínculo entre ambas entidades. Durante el encuentro también se destacaron los valores compartidos: sostenibilidad, igualdad, autenticidad, esfuerzo y un firme compromiso con el entorno.

Aunque los jugadores y jugadoras del club no pudieron asistir debido a sus compromisos deportivos, enviaron un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo proyectado durante el evento. Además, la SD Eibar entregó a Smartlog una camiseta firmada por las plantillas masculina y femenina como muestra de reconocimiento a su apoyo.

La jornada concluyó con un mensaje común: este encuentro es solo el comienzo de un camino compartido en el que Smartlog aspira a seguir acercando la intralogística a las personas, reforzando la relación con la comunidad y generando nuevos espacios de conexión entre empresa, familias y territorio. Tanto Smartlog como el club armero coincidieron en la voluntad de seguir creciendo juntas y construyendo futuro desde la colaboración.