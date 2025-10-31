Eibar acogerá el Día de la Hermandad de los Cien Montes el 23 de noviembre El Club Deportivo Eibar celebrará en Arrate el homenaje anual a los montañeros que han completado el histórico reto de ascender cien cumbres vascas

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El montañismo vasco vivirá una jornada muy especial el próximo 23 de noviembre en Eibar. El alto de Arrate será el escenario del Día de la Hermandad de los Cien Montes, una cita centenaria que reconoce a los mendizales que han logrado completar el emblemático Concurso de los Cien Montes, uno de los retos más antiguos y prestigiosos de la Federación Vasca de Montaña.

El desafío consiste en ascender cien montes diferentes incluidos en el catálogo oficial de cimas de Euskal Herria. Este concurso tiene una larga tradición que se remonta a 1914, cuando un grupo de pioneros del Club Deportivo Bilbao, encabezados por Antxon Bandrés Azkue, concibió este reto desde la cima del Ganekogorta con el objetivo de promover la práctica sistemática y constante del montañismo. Desde entonces, miles de aficionados han seguido este camino que combina esfuerzo, constancia y pasión por la montaña.

El punto de encuentro será a las 9.00 horas en Arrate, desde donde los participantes emprenderán la ascensión al monte Kalamua, de 770 metros. Tras la bajada, en torno a las 12.30 horas del mediodía, se celebrará el acto oficial en el que se dará la bienvenida a los nuevos miembros de la Hermandad de los Cien Montes. Este año se reconocerá a un total de 109 montañeros, 54 de los cuales recibirán su diploma por completar su primer 'centenario', mientras que otros 55 serán homenajeados por haber alcanzado un nuevo hito de cien cumbres más. A todos ellos se les entregará un obsequio, que debe recogerse presencialmente.

El Club Deportivo Eibar tiene una estrecha relación con este reto. Un total de 172 de sus montañeros han completado ya los cien montes, entre ellos los primeros eibarreses que lo lograron en 1926: Indalecio Ojanguren y José Martínez, nombres históricos del montañismo local. Tras la entrega de diplomas habrá un pintxopote en la zona para celebrar la jornada en un ambiente festivo y montañero.

La inscripción para participar es gratuita, pero obligatoria, y puede realizarse presencialmente o a través de la web hasta el 19 de noviembre.