Eibar abre una ronda por los barrios para escuchar propuestas de la ciudadanía

El Ayuntamiento de Eibar quiere que las quejas, propuestas y proyectos de los barrios se escuchen cara a cara. A partir del martes 18 de noviembre, el Consistorio pondrá en marcha un nuevo ciclo de reuniones vecinales por zonas, concebido como un espacio de encuentro directo entre responsables municipales y ciudadanía, con el objetivo de recoger incidencias, ideas de mejora y comentarios sobre el día a día de cada barrio.

El calendario, que se prolongará hasta el 3 de diciembre, recorrerá prácticamente toda la ciudad con seis citas abiertas a cualquier vecino o vecina que quiera intervenir. No hará falta inscripción previa: basta con acudir al encuentro correspondiente a la zona en la que se reside o se desarrolla la actividad cotidiana.

La primera sesión será el martes 18 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Coliseo, y estará dirigida a los residentes en la zona Centro-Este. Al día siguiente, miércoles 19 de noviembre, también a las 18.30 horas, el salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá la reunión de la zona Centro y Legarre.

La siguiente semana llegará el turno de Amaña y Urki, dos de los barrios con más vida asociativa de la ciudad. En Amaña, el encuentro se celebrará el martes 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en la parroquia del barrio. Un día después, el miércoles 26, también a las 19.00 horas, la parroquia de Urki será el escenario de la reunión con los vecinos y vecinas de esta zona alta.

Ya en diciembre, el ciclo se cerrará con dos últimas paradas: el lunes 1 de diciembre, a las 18.30 horas, en Beheko Tokia, y el miércoles 3 de diciembre, también a las 18.30 horas, en el Hogar del Jubilado de Ipurua. En ambos casos, se repetirán la misma dinámica y objetivos: explicar los proyectos en marcha y, sobre todo, escuchar las demandas y sugerencias de quienes viven el barrio a diario.

El alcalde, Jon Iraola, subraya que el espíritu de la iniciativa pasa por reforzar una participación vecinal útil y práctica, ligada a problemas concretos. «Estas reuniones son una oportunidad para que cada vecino y vecina pueda expresar sus ideas, preocupaciones y propuestas directamente. Escuchar de primera mano lo que piensa la ciudadanía nos permite mejorar y seguir construyendo un Eibar más cercano, participativo y adaptado a las necesidades reales de sus barrios», señala.

Responsables de áreas

Además de Iraola, está previsto que participen responsables de las áreas con más impacto en la vida cotidiana, como Urbanismo, Obras, Servicios o Movilidad. En este sentido, Alberto de la Hoz, concejal de Tráfico y Movilidad, destaca la importancia de poner rostro a las demandas. «Los ciudadanos nos ponen aquí para resolver sus problemas, y no hay mejor forma que el contacto directo con las personas que ven puntos de mejora en su barrio. Vamos a trabajar en dar respuesta a todas las cuestiones que nos trasladen y esperamos que sean unas jornadas productivas».

Los encuentros servirán tanto para recoger quejas e incidencias puntuales –iluminación, limpieza, tráfico, ruidos, accesos, espacios públicos– como para debatir proyectos de mayor alcance, desde pequeños arreglos hasta ideas de uso de locales, mejoras en equipamientos o propuestas de actividades. El Ayuntamiento se ha comprometido a hacer seguimiento de las cuestiones planteadas y a trasladar, en su caso, las actuaciones que se deriven de estas reuniones.

Desde el gobierno municipal insisten en la idea de que «la calidad de las decisiones mejora cuando se escuchan todas las voces» y animan a la ciudadanía a llenar las reuniones, tanto para plantear problemas como para proponer soluciones, una vezque son muchos los proyectos que se acometen en función de las propuestas expuestos estos días.