Duelo por el liderato en Unbe en una jornada clave en la Liga de Fútbol Aficionado

M. R. Eibar. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar encara una octava jornada clave. Los cuatro primeros clasificados se enfrentarán entre sí en un fin de semana cargado de emoción en Unbe. El sábado arrancará con el enfrentamiento entre Bar Marem y Malape Taberna, a las 9.00 horas. Los actuales campeón y subcampeón medirán fuerzas en un choque que puede alterar el liderato.

A las 10.30, Adahi Etxegi recibe a Garajes García. Dos equipos que quieren instalarse en la zona media-alta.

El domingo, Bergara Pneumatikoak se enfrenta a Xania Taberna, un equipo que quiere volver a acercarse al liderato tras caer ante Bar Marem.

La jornada se cerrará con el duelo entre Limpiezas Rueda y Baserri. Este fin de semana descansará Kalaka Buenos Aires, que viene de una contundente victoria del pasado fin de semana, 1-7 ante Baserri.