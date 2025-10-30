Duelo directo con la necesidad de sumar los tres puntos tras la derrota de casa El Eibar B visita el domingo al Ebro a las 16.00 horas en busca de una reacción que le aleje de los puestos de abajo

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

El Eibar B afronta este domingo una cita de máxima importancia en su camino por asentarse en la Segunda Federación. Tras la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Real Unión en la Ciudad Deportiva de Areitio, el filial armero viajará a Zaragoza para medirse al Ebro a las 16.00 horas. Se trata de un encuentro marcado en rojo en el calendario por su condición de duelo directo en la pelea por la permanencia.

El conjunto dirigido por Iñigo Pérez llega al noveno compromiso liguero ocupando la undécima posición, con 10 puntos, tan solo dos por encima de la zona de descenso. La igualdad en la clasificación y la irregularidad mostrada en este arranque de temporada obligan a los jóvenes armeros a reaccionar para no quedar atrapados en la parte baja de la tabla. Con tres victorias hasta el momento, el filial ha sido capaz de mostrar fases de buen fútbol, pero la falta de regularidad y la reciente derrota han frenado su progresión.

Enfrente estará un Ebro que llega duodécimo, con dos puntos menos que los guipuzcoanos. El conjunto zaragozano solo ha cosechado una victoria en lo que va de curso, pero destaca por su solidez defensiva: únicamente ha perdido dos partidos hasta la fecha, la mitad de las derrotas que acumula el Eibar B. Ese perfil competitivo convierte al equipo local en un adversario incómodo, especialmente en casa, donde tratará de imponer su estilo y aprovechar cualquier concesión.

Para el Eibar B, la clave pasará por recuperar la solidez mostrada en jornadas anteriores y afinar su efectividad en los metros finales, un aspecto decisivo en encuentros tan ajustados como el que se espera en Zaragoza

La capacidad para mantenerse concentrado durante los 90 minutos y gestionar los momentos clave del partido será fundamental para regresar con un resultado positivo.