Duelo directo entre el Eibar B y el Ebro para salir de abajo

El Eibar B afronta esta tarde, a partir de las 16.00 horas, una prueba clave en su visita al Ebro, rival directo en la lucha por la permanencia. Tras caer la pasada jornada en Areitio frente al Real Unión y ver frenada su buena racha, el filial armero tratará de reencontrarse con las sensaciones positivas y los puntos para continuar alejándose de la zona peligrosa de la tabla.

Los de Iñigo Pérez han iniciado esta novena jornada de la Segunda Federación en la undécima posición con 10 puntos, solo dos por encima del descenso, mientras que el Ebro marcha duodécimo con 8 puntos.

Se espera un duelo cerrado y de máxima igualdad en tierras zaragozanas. Partido en el que la concentración y la eficacia en las áreas serán determinantes.

El objetivo del filial armero es claro: volver a sumar puntos fuera de casa para confirmar el paso adelante mostrado en las últimas semanas y seguir creciendo en la categoría. Hasta ahora los eibarreses han sumado en dos de sus tres visitas, y esta tarde buscarán su segunda victoria fuera.