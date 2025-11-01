Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Duelo directo entre el Eibar B y el Ebro para salir de abajo

M. R.

EIBAR.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Eibar B afronta esta tarde, a partir de las 16.00 horas, una prueba clave en su visita al Ebro, rival directo en la lucha por la permanencia. Tras caer la pasada jornada en Areitio frente al Real Unión y ver frenada su buena racha, el filial armero tratará de reencontrarse con las sensaciones positivas y los puntos para continuar alejándose de la zona peligrosa de la tabla.

Los de Iñigo Pérez han iniciado esta novena jornada de la Segunda Federación en la undécima posición con 10 puntos, solo dos por encima del descenso, mientras que el Ebro marcha duodécimo con 8 puntos.

Se espera un duelo cerrado y de máxima igualdad en tierras zaragozanas. Partido en el que la concentración y la eficacia en las áreas serán determinantes.

El objetivo del filial armero es claro: volver a sumar puntos fuera de casa para confirmar el paso adelante mostrado en las últimas semanas y seguir creciendo en la categoría. Hasta ahora los eibarreses han sumado en dos de sus tres visitas, y esta tarde buscarán su segunda victoria fuera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Duelo directo entre el Eibar B y el Ebro para salir de abajo