Duelo directo en Areitio entre el filial armero y el Deportivo Aragón El Eibar B roza el descenso y el filial del Zaragoza llega inmerso en la zona roja al duelo de este mediodía

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:25

El Eibar B afronta este mediodía, a partir de las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva de Areitio, un encuentro de enorme importancia en su lucha por asentarse en la Segunda Federación. El filial armero recibe al Deportivo Aragón en un duelo directo entre dos equipos separados únicamente por dos puntos y que pelean por alejarse de la parte baja de la clasificación.

Los de Iñigo Pérez llegan a esta decimotercera jornada tras caer por la mínima ante el Sestao River, en un partido en el que compitieron bien pero se quedaron sin premio. El balance del primer filial eibarrés hasta la fecha refleja la irregularidad de la categoría: cuatro victorias, dos empates y seis derrotas que sitúan al equipo en la undécima posición con 14 puntos, apenas uno por encima del límite psicológico de la zona roja. Esta campaña está siendo mucho más difícil que la pasada, en la que lograron una regularidad que los condujo a disputar el playoff de ascenso.

El Deportivo Aragón, por su parte, aterriza con una docena de puntos y en puestos de descenso, pero con números muy similares a los armeros: un triunfo menos, un empate más y la misma cantidad de derrotas. Esa igualdad estadística anticipa un choque intenso y equilibrado.

Para el Eibar B, la cita supone una oportunidad valiosa que les podría ayudar a rehacerse del tropiezo en Las Llanas y reforzar su fortaleza como local. En una liga tan apretada, cada partido ante rivales directos tiene un valor multiplicado, y sumar hoy en casa permitiría a los armeros dar un paso adelante en su objetivo de alejarse del peligro y ganar estabilidad en la zona media.

Un partido de filiales y de urgencias compartidas que promete emoción en Areitio, donde cada detalle puede marcar la diferencia a final de temporada.