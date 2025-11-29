Dos Mintzodromos para celebrar el Día del Euskera

A.E. EIBAR. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El área de Euskera del Ayuntamiento ha informado de que el 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional del Euskera y que con este motivo se han organizado diversas actividades. Este día sirve para reforzar la presencia y el uso del euskera, tanto en los servicios municipales como en la vida cotidiana de loss eibarreses. La concejala de Euskera, Aiora Arrieta, anima «todos los eibarreses a participar en las actividades del Día Internacional del Euskera. Es una oportunidad para reivindicar nuestro idioma, potenciar su uso cotidiano y disfrutar juntos de actividades preparadas para todas las edades. El euskera forma parte de nuestra identidad, y entre todos le daremos vida. ¡Ven a celebrarlo con nosotros». El Ayuntamiento reitera su firme compromiso con el avance en la normalización del euskera y hace un llamamiento a todos los eibarreses a fomentar el uso del euskera en su actividad diaria.

Para el 3 de diciembre están organizados los Mintzodromos en Unzaga. El de la mañana se celebrará con los centros escolares, y por la tarde, a las 18.00 horas, será abierto a toda la ciudadanía. Además, este año, atendiendo a las peticiones del año pasado, a los participantes del Mintzodromo se les dará un bocadito y bebidas.