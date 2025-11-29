Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Dos Mintzodromos para celebrar el Día del Euskera

A.E.

EIBAR.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

El área de Euskera del Ayuntamiento ha informado de que el 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional del Euskera y que con este motivo se han organizado diversas actividades. Este día sirve para reforzar la presencia y el uso del euskera, tanto en los servicios municipales como en la vida cotidiana de loss eibarreses. La concejala de Euskera, Aiora Arrieta, anima «todos los eibarreses a participar en las actividades del Día Internacional del Euskera. Es una oportunidad para reivindicar nuestro idioma, potenciar su uso cotidiano y disfrutar juntos de actividades preparadas para todas las edades. El euskera forma parte de nuestra identidad, y entre todos le daremos vida. ¡Ven a celebrarlo con nosotros». El Ayuntamiento reitera su firme compromiso con el avance en la normalización del euskera y hace un llamamiento a todos los eibarreses a fomentar el uso del euskera en su actividad diaria.

Para el 3 de diciembre están organizados los Mintzodromos en Unzaga. El de la mañana se celebrará con los centros escolares, y por la tarde, a las 18.00 horas, será abierto a toda la ciudadanía. Además, este año, atendiendo a las peticiones del año pasado, a los participantes del Mintzodromo se les dará un bocadito y bebidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos Mintzodromos para celebrar el Día del Euskera