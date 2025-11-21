Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Un documental con testimonios de mujeres que han sufrido violencia vicaria, en el Coliseo

A. E.

EIBAR.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El documental 'No estas loca' que recoge testimonios de mujeres que han sufrido violencia vicaria se proyecta, hoy, en el teatro Coliseo a las 20.00 horas y volverá a repetirse el día 24 de noviembre, a las 19.30 horas. En el contexto de las iniciativas que se llevarán a cabo en torno al 25 de noviembre, la asociación Amakin Eibar presenta 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria'. Se trata de una obra de la directora María Bestar que tiene como objetivo sacar a la luz y poner en el centro de la mirada de la sociedad la violencia vicaria, una forma de violencia de género que se utiliza contra los menores de edad de sus familiares o allegados con el fin de causar daño o dolor a las mujeres.

El documental partió de su experiencia personal: «Yo también fui víctima de la violencia vicaria. Cada vez que proyecté el corto homónimo antes de crear el documental, muchas madres y menores me confesaban que ellas también habían vivido situaciones similares. Entonces me di cuenta de que un corto no daba lo suficiente y era necesario recopilar más testimonios y profundizar en el formato documental», explica. Durante el proceso de creación, la directora ha reconocido que «ha sido duro, sobre todo por la carga emocional que ha supuesto cruzar el suyo con las vivencias de otras mujeres. Verte en las historias de los demás es devastador. Casi siempre se repite el mismo patrón, como una gripe: los síntomas son muy claros, parecidos, pero nadie los diagnostica a tiempo», señala.

El documental pone en el centro la información y la prevención. El objetivo es que el espectador entienda que la violencia vicaria no se limita al asesinato. «Si la gente conociera la verdad, no sólo los hechos más terribles, sino todo lo que sucede antes, muchas personas estarían vivas», dice. El trabajo –a través de los testimonios de las víctimas y las aportaciones de expertos– revela el lado desconocido de esta violencia: la manipulación psicológica, el aislamiento, la utilización de los niños como instrumentos de venganza. Las proyecciones ofrecen la oportunidad de fomentar la reflexión social y la concienciación.

