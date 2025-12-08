Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El sénior femenino del Eibar Eskubaloia se impuso al líder, Ermuko Errotabarri, a domicilio para sumar su noveno triunfo del curso. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

Doble triunfo de mérito para un Eibar Eskubaloia que firma un sábado perfecto

El sénior masculino se impuso por un claro 29-35 al Beti-Onak en Villava, y el femenino venció al líder Errotabarri por 20-21 en Ermua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Eibar Eskubaloia vivió un sábado inolvidable con una doble victoria de enorme peso para sus equipos senior. Tanto el conjunto masculino como el ... femenino superaron con nota sus desplazamientos y regresaron a casa con dos triunfos que refuerzan las aspiraciones del club en una temporada que está rozando la excelencia.

