Doble triunfo de mérito para un Eibar Eskubaloia que firma un sábado perfecto

El Eibar Eskubaloia vivió un sábado inolvidable con una doble victoria de enorme peso para sus equipos senior. Tanto el conjunto masculino como el ... femenino superaron con nota sus desplazamientos y regresaron a casa con dos triunfos que refuerzan las aspiraciones del club en una temporada que está rozando la excelencia.

Por un lado, el primer equipo masculino cumplió con autoridad en Villava, donde se impuso por 29-35 al Beti-Onak en el polideportivo municipal Hermanos Indurain. El conjunto dirigido por Fernando Fernández viajaba con la presión de no fallar para seguir en la pugna por los puestos altos de la Primera Nacional, y la respuesta fue impecable. Con un ataque dinámico y una defensa sólida en los momentos clave, los armeros firmaron una victoria solvente que confirma su gran línea de juego.

El Eibar Eskubaloia suma ya once victorias en trece jornadas y se mantiene en la tercera plaza con 22 puntos de 26 posibles, una cifra que mejora notablemente el registro de la temporada pasada a estas alturas, cuando acumulaban 19 puntos con nueve triunfos, un empate y tres derrotas en el mismo lapso. La evolución del equipo, tanto en consistencia como en madurez competitiva, queda reflejada también en su capacidad para imponerse en pistas donde el año pasado cedieron, como en Villava, donde cayeron 36-34. Esta vez, el equipo mostró empaque y claridad para llevarse los dos puntos.

En la lucha por estar entre los dos primeros, que dan acceso a la fase de ascenso, el Eibar se mantiene a un punto del Romo, que ganó 22-32 ante el Loyola, y a cuatro del intratable Zarautz, que firmó su decimotercera victoria consecutiva al superar 38-29 al Barakaldo. Con más de la mitad del campeonato por delante, el sueño de pelear por el ascenso sigue muy vivo en Eibar.

Una gesta de nivel ante el líder

Si el triunfo del sénior masculino fue importante, el del femenino en Ermua entra directamente en la categoría de gesta. El Eibar Eskubaloia visitaba al Ermuko Errotabarri, líder invicto que había ganado sus diez partidos y sumaba un pleno de 20 puntos. Pero las de Andoni Pérez realizaron una actuación sobresaliente y conquistaron el polideportivo Miguel Ángel Blanco con una victoria por 20-21 que eleva aún más el valor de la temporada que están firmando.

Las armeras se repusieron de la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el Beti-Onak y completaron partido perfecto en defensa y ataque para derrotar al rival más fuerte de la liga. Con este triunfo, el Eibar Eskubaloia se mantiene en la segunda posición con 18 puntos, con nueve victorias y dos derrotas, y se coloca a solo dos del liderato.

Además, el Sustatuz Los Chelines también venció y alcanza los 18 puntos, lo que aprieta aún más la parte alta de la clasificación. No obstante, el dato que mejor resume el salto competitivo de las eibarresas es que, en solo once jornadas, ya igualan los 18 puntos obtenidos en toda la temporada pasada (26 partidos).

El sábado dejó así un panorama inmejorable para el Eibar Eskubaloia, tanto en su categoría masculina como en la femenina, y sigue creciendo y soñando con cotas cada vez más altas.