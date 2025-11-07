Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrega de los premios Toribio Echevarria tendrá lugar el próximo 13 de noviembre. A. E.

Eibar

Diez proyectos finalistas disputarán en los Premios Toribio Echevarria

Se han analizado en total 26 candidaturas procedentes de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Eibar volverá a situarse el día 13 en el mapa del emprendimiento tecnológico con la entrega de la 35.ª edición de los Premios ... Toribio Echevarria, unos galardones que se han consolidado como uno de los principales impulsores de proyectos innovadores en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diez proyectos finalistas disputarán en los Premios Toribio Echevarria

Diez proyectos finalistas disputarán en los Premios Toribio Echevarria