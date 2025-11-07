Diez proyectos finalistas disputarán en los Premios Toribio Echevarria

Eibar volverá a situarse el día 13 en el mapa del emprendimiento tecnológico con la entrega de la 35.ª edición de los Premios ... Toribio Echevarria, unos galardones que se han consolidado como uno de los principales impulsores de proyectos innovadores en Euskadi.

Tras analizar 26 candidaturas procedentes de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, el jurado ha seleccionado 10 proyectos finalistas que representan el nuevo pulso innovador del país en ámbitos clave como la bio/salud, las TIC, la industria avanzada, el sportech, la sostenibilidad, la transición ecológica y las tecnologías del espacio.

Startups y Proyectos

Yorsio Plataforma que facilita el acceso a la vivienda a través de un modelo de copropiedad empleando la IA.

Inspectrail Plataforma de inspección de la infraestructura ferroviaria mediante la captación y visualización de datos.

Recconect Desarrollo de implantes innovadores basados en nanotubos de carbono. Su línea de trabajo explora materiales avanzados con alta conductividad y biocompatibilidad que puedan favorecer la conexión y regeneración de tejidos.

Nexi Health Dispositivo médico software que integra inteligencia artificial y herramientas clínicas para apoyar a profesionales sanitarios en la detección, tratamiento y seguimiento de la salud mental, con foco en ansiedad, depresión y riesgo suicida.

Onkoreplica Ofrece soluciones para el testado de fármacos oncológicos mediante el desarrollo de modelos 3D in vitro de tumores de paciente.

Empresa innovadora

Keibaran Systems Soluciones innovadoras para el revestimiento interior mediante láminas ultrafinas de cerámica sinterizada de gran formato..

Blue Reef Algae Cultivo y comercialización de algas marinas y biolab de productos diferenciales para el sector cosmético, nutraceútico, alimentación y nuevos materiales..

Neety Technologies Plataforma integral para optimizar las ventas B2B mediante el uso de inteligencia artificial, capaz de identificar, cualificar y contactar de forma automatizada a clientes potenciales..

Replay by Welk Plataforma digital integral para clubes deportivos y entornos de alto rendimiento..

Semi Zabala Desarrollo de una línea piloto de servicios backend para fabricar dispositivos GaN destinados al sector espacial.

Más allá de la dotación económica, los finalistas se juegan algo igual o más importante: visibilidad, confianza, acompañamiento experto y acceso a una red de agentes que puede acelerar decisivamente su crecimiento.

Los ganadores de cada categoría —Startups y Proyectos Empresariales, Empresa Innovadora y el Premio Empresa Eibarresa–Made in Eibar— recibirán 12.000 euros en metálico, a los que en el caso del galardón local se suma un bono tecnológico de hasta 10.000 euros para el desarrollo de productos, prototipos y patentes, preferentemente en colaboración con Tekniker u otros centros tecnológicos de la Red BRTA. Pero el valor de los Premios Toribio Echevarria va mucho más allá de la cuantía: los proyectos distinguidos acceden a programas de ayuda, financiación, asesoramiento, mentoring y formación que han demostrado ser determinantes para consolidar startups de base científica y tecnológica.

La edición de este año ha recibido un total de 26 propuestas, de las cuales 20 corresponden a la categoría de Startups/Proyectos Empresariales y 6 en Empresa Innovadora–, mayoritariamente procedentes de Gipuzkoa, con presencia también de Bizkaia y Álava.

Vocación de crecimiento

Todas comparten un perfil común: iniciativas intensivas en conocimiento, arraigadas en sectores estratégicos y con vocación de crecimiento internacional.

El jurado, compuesto por personas vinculadas al emprendimiento, la inversión, la tecnología y la gestión empresarial, ha valorado la solidez de los equipos, el grado de innovación, la escalabilidad de los modelos de negocio y el potencial de impacto económico y social.

El acto de entrega, que se celebrará el día 13 en el edificio Tekniker de Eibar, contará con la intervención de Juan Garzón y Rubén Palomero, cofundadores de Cultzyme, quienes impartirán la ponencia 'Bioindustrialización: la biología como nueva infraestructura productiva', un guiño al papel creciente de la biotecnología y la biofabricación en la economía del futuro.

La elección de Tekniker como sede subraya además la conexión de los premios con el ecosistema de I+D vasco y con la apuesta de Eibar por vincular su tradición industrial con la innovación de vanguardia. Los prestigiosos premios impulsados por el Ayuntamiento de Eibar y BIC Gipuzkoa, los Premios Toribio Echevarria cuentan con el respaldo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y entidades como SPRI, Cámara de Gipuzkoa, Elkargi, APD, Debegesa, Confebask y las asociaciones empresariales Adegi, Cebek y SEA.

Tres décadas y media después de su creación, los galardones siguen cumpliendo la vocación que les dio nombre: reconocer el talento emprendedor que se atreve a industrializar nuevas ideas, acompañarlo en sus primeros pasos y proyectarlo desde Eibar hacia el mundo.

Los diez finalistas de este año son una muestra clara del compromiso colectivo con un tejido empresarial más innovador, competitivo y comprometido con los grandes retos económicos, tecnológicos y sociales de nuestro tiempo.