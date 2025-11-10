El Día de la Memoria tuvo lugar con un homenaje abierto

El Ayuntamiento conmemoró este lunes el Día de la Memoria con dos actos institucionales abiertos a la ciudadanía en recuerdo de las víctimas del ... terrorismo y de todas las violencias, reafirmando públicamente su compromiso con la paz, la convivencia democrática y la defensa de los derechos humanos. La jornada comenzó con un sencillo pero significativo gesto: un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.

Representantes municipales, ciudadanía y miembros de diferentes colectivos se reunieron para compartir un mismo mensaje, silencioso pero rotundo: ninguna vulneración de derechos, ningún atentado contra la vida o la dignidad humana, tiene cabida en una sociedad que aspira a ser justa y plural.

En esta dirección, el respeto, la sobriedad del acto y la participación reflejaron la voluntad de mantener vivo el recuerdo sin convertirlo en confrontación.

Patio principal

Finalmente, en el acto se evocó a las víctimas de distintas etapas y contextos, subrayando que todas merecen reconocimiento, verdad y reparación, al margen de cualquier consideración política o ideológica.