El Día de la Memoria tuvo lugar con un homenaje abierto

EibarEl Día de la Memoria tuvo lugar con un homenaje abierto
Eibar
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37
El Ayuntamiento conmemoró este lunes el Día de la Memoria con dos actos institucionales abiertos a la ciudadanía en recuerdo de las víctimas del ... terrorismo y de todas las violencias, reafirmando públicamente su compromiso con la paz, la convivencia democrática y la defensa de los derechos humanos. La jornada comenzó con un sencillo pero significativo gesto: un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.
Representantes municipales, ciudadanía y miembros de diferentes colectivos se reunieron para compartir un mismo mensaje, silencioso pero rotundo: ninguna vulneración de derechos, ningún atentado contra la vida o la dignidad humana, tiene cabida en una sociedad que aspira a ser justa y plural.
En esta dirección, el respeto, la sobriedad del acto y la participación reflejaron la voluntad de mantener vivo el recuerdo sin convertirlo en confrontación.
Patio principal
Finalmente, en el acto se evocó a las víctimas de distintas etapas y contextos, subrayando que todas merecen reconocimiento, verdad y reparación, al margen de cualquier consideración política o ideológica.
