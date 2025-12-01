El Día Internacional del Euskera contará con actividades para todas las edades

A. E. EIBAR. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha organizado un completo programa de actividades para el 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Euskera, bajo el lema Eibar en euskera los 365 días. El objetivo es reforzar la presencia y el uso del euskera tanto en los servicios municipales como en la vida cotidiana de los y las eibarresas.

El área de Euskera recuerda que esta jornada es una ocasión simbólica, pero que el compromiso del municipio va mucho más allá de un solo día.

La concejala de Euskera, Aiora Arrieta, anima a la ciudadanía a implicarse. «Animo a todos los eibarreses a participar en las actividades del Día Internacional del Euskera. Es una oportunidad para reivindicar nuestro idioma, potenciar su uso cotidiano y disfrutar juntos de actividades preparadas para todas las edades. El euskera forma parte de nuestra identidad, y entre todos le daremos vida. ¡Ven a celebrarlo con nosotros!».

Espacios de conversación

Entre las actividades centrales destacan los mintzodromos en la plaza de Unzaga, espacios abiertos de conversación en euskera.

Por la mañana, el mintzodromo se organizará junto a los centros escolares, favoreciendo que el alumnado practique la lengua en un ambiente distendido.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará un mintzodromo abierto a toda la ciudadanía, pensado para que personas de diferentes edades y niveles de euskera puedan conversar, conocerse y ganar confianza usando el idioma. Atendiendo a las peticiones recogidas el año pasado, en esta edición el Ayuntamiento ofrecerá a las personas participantes un bocadito y algo de beber, reforzando el carácter cercano y acogedor de la actividad.Al término del mintzodromo, a las 19.00 horas, está prevista en Unzaga la acción abierta Emaiozu berbia euskarari, un llamamiento simbólico y colectivo a dar la palabra al euskera y a mantenerlo vivo en la calle, en los comercios, en los centros educativos y en todos los espacios de relación diaria.

Más allá de Unzaga, el programa incluye actividades culturales, talleres, encuentros de mintzalagun y propuestas para niños, niñas y personas adultas en diferentes puntos de Eibar. La intención es que, a lo largo de todo el día, el euskera se escuche, se vea y se utilice en el mayor número posible de rincones del municipio.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el Día Internacional del Euskera es también una ocasión para agradecer la labor de asociaciones, centros educativos y agentes locales, que durante todo el año trabajan en favor de la lengua. El Consistorio reitera su firme compromiso con la normalización del euskera y hace un llamamiento a la ciudadanía para fomentar su uso en la actividad diaria y colaborar en la transmisión del idioma a las nuevas generaciones,