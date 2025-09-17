El Depor impulsa la afición al monte entre los escolares eibarreses

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar vuelve a poner en marcha este curso 2025/26 un completo programa de excursiones dirigido a ... los más pequeños. El objetivo no es otro que fomentar el amor por la naturaleza y la afición al monte entre los escolares eibarreses, ofreciendo la oportunidad de descubrir, una vez al mes, diferentes rincones de Gipuzkoa en compañía de amigos y en un gran ambiente.

Las salidas se desarrollarán entre octubre y junio, casi siempre en domingo con salida a las 8.00 horas. Se trata de itinerarios adaptados al ritmo y capacidad de los niños, no competitivos y pensados para que disfruten de la montaña mientras hacen nuevas amistades. Además, forman parte del programa 'Eskola Mendi' de la Federación Gipuzkoana de Montaña, que promueve la iniciación al montañismo desde la base escolar.

El calendario arranca el 4 de octubre con una actividad muy especial: la recogida de setas en el marco de las Jornadas Micológicas de Eibar. Entre otras citas, destacan la subida a Kukuharri desde Orio en enero, el recorrido por Arantzazu, Tellakaskueta y Urbia en mayo o la celebración del Día del Finalista el 7 de junio en Arrate. En total, nueve excursiones en las que los niños y niñas podrán disfrutar de paisajes que van desde cumbres modestas como Onddolar (435 m) o Artadi (509 m) hasta parajes emblemáticos como Aizkorpe o Urbia.

La participación en las salidas es gratuita, aunque es necesario inscribirse antes del 26 de septiembre siguiendo las indicaciones que se enviarán a los centros escolares. Para garantizar la seguridad, los niños nunca acuden solos: por cada cinco escolares acude un adulto, habitualmente un padre, madre o tutor.

Al finalizar el curso, quienes participen en al menos cinco de las excursiones recibirán una medalla en el Día del Finalista, como reconocimiento a su constancia y esfuerzo. Este evento, celebrado tradicionalmente en Arrate, reúne a decenas de familias en una jornada festiva que sirve como broche a toda la temporada.

Desde el Club Deportivo Eibar destacan que estas salidas no solo fomentan la afición por la montaña, sino que también transmiten valores fundamentales como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto por la naturaleza. Una manera de hacer deporte al aire libre que mejora la salud y contribuye a la calidad de vida y que inculca hábitos saludables a los más pequeños.