Las diez noticias clave de la jornada
El paisaje nevado de la salida del pasado noviembre de Alegia hasta Bidania-Goiatz. CLUB DEPORTIVO EIBAR

Eibar

El Depor cierra el programa Herri Txikiak con la travesía de Ezkio a Santa Marina

La sección de montaña despedirá el curso este sábado con una ruta de 14 kilómetros y la comida de fin de año, antes del Gabon Trail del día 24

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar cerrará este sábado, 13 de diciembre, su calendario de salidas del programa Herri Txikiak de este ... año con una última travesía que unirá Ezkio con Santa Marina, ascendiendo antes a la cima de Murumendi. Esta marcha, que combina paisaje, tradición y ambiente festivo, servirá también como antesala a la habitual comida de fin de año del grupo montañero. Tras esta cita, únicamente quedará el Gabon Trail del día 24 como última actividad deportiva del año organizada por la sección montañera del club eibarrés.

