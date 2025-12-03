El Depor cierra el programa Herri Txikiak con la travesía de Ezkio a Santa Marina

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar cerrará este sábado, 13 de diciembre, su calendario de salidas del programa Herri Txikiak de este ... año con una última travesía que unirá Ezkio con Santa Marina, ascendiendo antes a la cima de Murumendi. Esta marcha, que combina paisaje, tradición y ambiente festivo, servirá también como antesala a la habitual comida de fin de año del grupo montañero. Tras esta cita, únicamente quedará el Gabon Trail del día 24 como última actividad deportiva del año organizada por la sección montañera del club eibarrés.

La salida está prevista a las 8.00 de la mañana desde Ezkio, donde el grupo iniciará un recorrido de 14,1 kilómetros y 638 metros de desnivel positivo. El itinerario llevará a los participantes por senderos clásicos de la zona, pasando por bosques, terrenos de pastoreo y caminos rurales hasta comenzar el ascenso hacia Murumendi, una de las cumbres más emblemáticas del corredor guipuzcoano. Con sus 868 metros, es un mirador natural privilegiado hacia el valle del Urola y las montañas de Goierri.

Tras coronar la cima, la ruta continuará hacia Santa Marina (Albiztur), donde está prevista la llegada en torno a las 18.00 horas. El descenso será progresivo, combinando pistas de tierra y tramos entre caseríos, en una marcha accesible y muy agradecida en esta época del año, en la que el paisaje otoñal da sus últimos coletazos antes del invierno.

El Depor recuerda que las inscripciones están abiertas con un precio de 15 euros para socios y 20 euros para no socios. Aquellos interesados pueden apuntarse este jueves, último día, por correo electrónico en mendia@deporeibar.com, por teléfono en el 943 20 19 04 o de forma presencial en las oficinas del club entre las 19.00 y las 20.00 horas.

Además, la jornada tendrá un cierre especial: la tradicional comida de fin de año. Para participar en ella, el último día para inscribirse será el próximo martes, día 9, con un precio de 30 euros por comensal. Será un momento de convivencia montañera para despedir el año y brindar por una temporada en la que se han llevado a cabo once rutas del programa Herri Txikiak.

Con esta última salida del calendario, la sección de montaña pondrá punto final a un año intenso y muy participativo, en el que se han combinado travesías por toda Gipuzkoa, excursiones de varias etapas y actividades familiares. La acción continuará el día 24 con el Gabon Trail, la carrera festiva que cada año reúne a numerosos aficionados para despedir el calendario deportivo del Depor con espíritu navideño y ambiente de comunidad.