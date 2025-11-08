Denuncian el robo de la campana de la ermita rural de San Salvador

Alberto Echaluce Orozco Eibar Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20 | Actualizado 20:41h. Comenta Compartir

La campana de la ermita de San Salvador ha desaparecido. Un vecino fue quien advirtió su ausencia y comunicó el posible robo a la Policía Municipal, que ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido en este pequeño templo rural, situado en un entorno natural muy apreciado por los eibarreses y habituales de la zona.

La ermita de San Salvador no pertenece a la Iglesia ni es de titularidad municipal. Se trata de un templo de carácter rural, históricamente vinculado a los caseríos del entorno como lugar de culto y reunión, que mantiene su arraigo especialmente el día de la festividad de San Salvador, cuando congrega todavía a un buen número de personas. En un local anexo funciona una sociedad gastronómica, lo que refuerza su papel como espacio social además de religioso.

La desaparición de la campana ha generado inquietud e indignación entre vecinos y usuarios de la zona, tanto por el daño patrimonial como por el simbolismo del elemento sustraído. Una de las hipótesis que se barajan es el interés de los ladrones por el material: este tipo de campanas suele estar fabricado en bronce, una aleación de cobre y estaño con valor en el mercado de chatarra y en circuitos ilícitos de compraventa de piezas antiguas.

El 22 de octubre los ladrones rompieron el candado de acceso al campanario y desengancharon la campana del Santuario de Nuestra Señora de Oro, ubicado en el valle de Zuia, en Álava. Igualmente, en el caso eibarrés se piensa que tuvo que contar con alguna ayuda dado su peso.

En este caso, se cree que no fue arrojada desde el alto porque en las inmediaciones no hay ninguna marca que apuntase que ocurrió así. El robo de campanas, imágenes y elementos metálicos de ermitas y cementerios rurales es una práctica detectada en distintos puntos del país en los últimos años, donde los objetos se desvían bien a fundición, bien a coleccionismo clandestino.

En el caso de San Salvador, la ubicación aislada y rodeada de vegetación facilita la acción discreta de quienes pretendan actuar sin ser vistos. Aunque la pista es transitable en vehículo, el entorno mantiene un carácter claramente rural, con vistas privilegiadas sobre Eibar, el monte Urko y los caseríos de la zona.

Desde el entorno vecinal se subraya que la campana formaba parte de la identidad del lugar más allá de su función religiosa: marcaba presencia, historia y memoria compartida. Su desaparición se percibe como una agresión al patrimonio local y al uso comunitario de la ermita. A la espera de la evolución de la investigación, se hace un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar información para facilitar la recuperación de la pieza y evitar que este tipo de ataques al patrimonio rural quede impune.